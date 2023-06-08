Üç yıl ceza almıştı: El Chapo’nun güzellik kraliçesi eşi hapisten çıktı

ABD’de eski bir güzellik kraliçesi olan Emma Coronel Aispuro, uyuşturucu kaçakçılığından ötürü aldığı üç yıllık hapis cezasının 15 ayını çektikten sonra serbest bırakıldı. Aispuro, cezasının son haftasını evinde tamamlayacak.

33 yaşındaki genç kadın, 2007 yılında El Chapo ile evlendi ve 66 yaşındaki uyuşturucu liderinin dördüncü evliliği olduğu tahmin ediliyor.

Emma Coronel Aispuro…

Daily Star’ın haberine göre, Aispuro, Şubat 2021’de tutuklandı ve bir savunma anlaşması yaparak uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından üç yıl hapis cezası aldı. El Chapo’nun iki çocuğunun annesi, 15 ay yattıktan sonra cezasının geri kalanını Los Angeles’taki evinde geçirmek üzere Teksas’taki FMC Carswell’den ayrıldı.

Federal Hapishaneler Bürosu, gelişmeyi yayıncı Univision’a doğruladı. Savunma anlaşmasının bir parçası olarak Aispuro, kocası hapisteyken Guzman ile Sinaloa Karteli’nin diğer üyeleri arasında kuryelik yaptığını kabul etti.

El Chapo…

Eski güzellik kraliçesi, El Chapo’nun 2019’daki duruşmasına çocuklarıyla birlikte katılmıştı. Uyuşturucu baronu da şu anda ABD’nin Florida eyaletindeki bir hapishanede, aldığı ömür boyu hapis cezasını çekiyor.