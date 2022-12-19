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Ucuz alkol vücudu daha mı kötü etkiliyor?

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Bloomberg yazarı Kristen V. Brown'a konuşan bazı uzmanlar, daha az damıtılan ucuz içkilerin vücut üzerinde daha kötü etkileri olabileceğini söyledi
Ucuz alkol vücudu daha mı kötü etkiliyor?

Bloomberg’te sağlık üzerine yazılar yazan Kristen V. Brown, okuyucusunun “Ucuz içki akşamdan kalmışlığı daha mı kötü etkiliyor?” sorusuna yanıt verdi. 

Birkaç yıl önce Meksika’nın Tequila kentinde bir tekila imalathanesine gittiğini anlatan Brown, tur rehberinin onlara ucuz içkilerin daha az damıtıldığını bu nedenle onları içtiğiniz kendinizi daha kötü hissetmenize neden olduğunu söylediğini anlattı. Brown’un yazısına göre etanolün vücut üzerindeki genel etkisini inceleyen araştırmalar olsa da belirli bileşenlerin etkilerini inceleyen çok fazla araştırma yok. 

Imperial College of London'dan David Nutt, insanların ucuz olduğun için daha fazla içmesinin de buna neden olduğunu belirterek, “İnsanlar çok nadiren 200 dolarlık bir şişe şarapla sarhoş olurlar” dedi.  Akşamdan kalmak genellikle aşırıya kaçıldığının bir işaretidir ve öncelikle vücudun alkolün kendisine gösterdiği bir tepkidir. Ne kadar çok içersen, akşamdan kalma durumu o kadar kötü olur. Nutt’ın söylediğine göre damıtma işlemi sırasında genellikle çıkarılması gereken şeylerin aslında ucuz içkiyle tüketilmesi istisnai bir etki.  

Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinik bağımlılık uzmanı ve profesör olan Laura Veach'e göre asetaldehitlermetanol ve tanenler gibi türdeşler olarak bilinen fermente içkinin bileşikleri ve yan ürünleri de akşamdan kalmalığı kötüleştiriyor. Veach, “Araştırmaya göre içkide ne kadar çok bu türdeşlerden varsa akşamdan kalma olasılığı da o kadar yüksek. Yapılan iki çalışma bourbon viski gibi türdeş içeriği çok yüksek olan daha köyü içkilerde daha şiddetli akşamdan kalma semptomlarının ortaya çıktığını gösteriyor” dedi. 

Ayrıca Veach, genellikle içkinin rengi ne kadar açıksa türdeş içeriğinin o kadar az olduğunu da ekledi. Veach, "Pek çok uzman, daha ucuz alkol markalarının genellikle daha az etkili filtreleme kullandığını, bu da rahatsız edici yan ürünlerin alkollü içeceğe daha fazla girmesine izin vererek, istenmeyen akşamdan kalma riskini artırdığını kabul ediyor" sözlerini kullandı. 

Ancak konuya dair net bir cevaba ulaşmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Çok fazla içerseniz pahalı içkiler bile başınızı ağrıtacaktır. Tek güvenilir tedavi zaman.

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