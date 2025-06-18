  • BIST 9282.22
  • Altın 4299.165
  • Dolar 39.5383
  • Euro 45.5443
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

» »
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde 1. eleme turunda 16 takımın yer aldığı 8 eşleşme belli oldu.

Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanşlar ise 17 Temmuz'da oynanacak.

Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek.

Samsunspor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Samsunspor, play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda organizasyona dahil olacak.

Organizasyonda 1. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves Tampere (Finlandiya)

Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova)

Sabah (Azerbaycan)-NK Celje (Slovenya)

Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç)

Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan)

Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)

Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kıbrıs Kupası şampiyonu Lefke!10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:49
  • Değirmenlik’in üyeliğinin askıya alınma kararı iptal edildi15 Nisan 2025 Salı 16:56
  • Civisil – Ardahan Sahaya İndi14 Nisan 2025 Pazartesi 14:47
  • TFF'den "lig maçları ertelenecek" iddiasıyla ilgili açıklama24 Mart 2025 Pazartesi 14:05
  • Federasyon Değirmenlik Spor Kulübü'nü sildi!17 Mart 2025 Pazartesi 18:42
  • Gençler Birliği teknik adamı Bahtıkara'dan istifa kararı09 Mart 2025 Pazar 20:43
  • Sertoğlu: Değirmenlik'in gayri yasal yapmayı planladığı genel kurulu tanımıyoruz!03 Mart 2025 Pazartesi 15:24
  • Futbolda deprem! Törehan disipline sevk edildi17 Şubat 2025 Pazartesi 12:43
  • Kürşad ve Kaçmaz Miracle Spor TV’den istifa etti: Tarafsızlığını yitirdi04 Şubat 2025 Salı 10:39
  • Nurettin Gecekuşu, Gençler Birliği'nde07 Ocak 2025 Salı 15:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti