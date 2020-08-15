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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı yaşanacak.

Turnuvanın ilk yarı final maçında yarın İspanya'nın Sevilla ekibiyle İngiltere'nin Manchester United takımı karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise 17 Ağustos Pazartesi günü İtalya temsilcisi Inter ile  ekibi Shakhtar Donetsk mücadele edecek. İki karşılaşma da KKTC saati ile 22.00'de başlayacak.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ve 8'li final formatına geçilen UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.

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