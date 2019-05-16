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Uganda'da trafik kazası: 19 ölü, 6 yaralı

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Uganda'nın doğusunda meydana gelen trafik kazasında 19 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Uganda'da trafik kazası: 19 ölü, 6 yaralı

Yerel basındaki haberlere göre, Kapchorwa Bölge Polis Sözcüsü Rogers Taitika, Kapchorwa-Sipi kara yolunda sivil toplum örgütleri personelini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti.

Taitika, "Kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı." dedi.

Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade eden Taitika, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

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