Uganda'da trafik kazası: 19 ölü, 6 yaralı

Yerel basındaki haberlere göre, Kapchorwa Bölge Polis Sözcüsü Rogers Taitika, Kapchorwa-Sipi kara yolunda sivil toplum örgütleri personelini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti.
Taitika, "Kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı." dedi.
Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade eden Taitika, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
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