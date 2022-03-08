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Ukrayna: Sumy Koridoru akşam 9’a kadar açık

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında yabancı öğrenciler de dahil olmak üzere sivilleri Sumy’den Poltava’ya tahliye etmek için bugün bir insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı. 
Ukrayna: Sumy Koridoru akşam 9’a kadar açık

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında yabancı öğrenciler de dahil olmak üzere sivilleri Sumy’den Poltava’ya tahliye etmek için bugün bir insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı. Rusya’yı ateşkes taahhüdünü yerine getirmeye, insanların hayatını tehlikeye atan faaliyetlerden kaçınmaya ve insani yardımın ulaştırılmasına izin vermeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı.

İNSANİ KORİDORUN TEK GEÇERLİ ROTASI

Bakanlık, Sumy Koridoru’nun yerel saatle bugün saat 10.00 ile 21.00 arasında açık kalacağını rotanın ise Sumy-Holubivka-Lokhvytsia-Lubny-Poltova olacağını belirtti. Bu rotanın tek geçerli rota olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, insani kargo rotasının ise Lokhvytsia-Andriyashivka-Romny-Nedryhailiv-Sumy olacağını vurguladı.

İnsani koridorun açıldığı Sumy&#39;de ilk tahliyeler başladı - Son Dakika Dünya Haberi

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakerelerin ardından bugün Kiev, Çernigiv, Sumy, Harkiv ve Mariupolda sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. Sumydeki ilk tahliyeler, kameralara yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ateşkes açıklamasının ardından Ukrayna, Sumydeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Görüntülerde, Ukraynalıların otobüslerle çatışma bölgelerinden tahliye edildiği görüldü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, dün gece saatlerinde Sumy’ye düzenlenen hava saldırısı sonrası 2si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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