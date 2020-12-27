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Ülkede izinsin bulunan kasti hasar zanlısı mahkemede!

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Karaoğlanoğlun'dakalmakta olduğu bungalow da birlikte yaşadığı ev arkadaşları yemek pişirmedi gerekçesi ile öfkelenen ve ortalığı birbirine katan zanlı Belal TACHFACH tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ülkede izinsin bulunan kasti hasar zanlısı mahkemede!

Karaoğlanoğlun'dakalmakta olduğu bungalow da birlikte yaşadığı ev arkadaşları yemek pişirmedi gerekçesi ile öfkelenen ve ortalığı birbirine katan zanlı Belal TACHFACH tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis huzurda bulunan zanlı Belal TACHFACH "Kasti Hasar ve KKTC'de İkamet izinsiz Bulunmak" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 22.12.2020 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Girne-Karaoğlanoğlu’nda bulunan bir sitede bungalov içerisinde yemek pişirmediği gerekçesiyle, Girne'de sakin İsmail Naser İsmail BAIDAS ve Ishaya Haida MAITIMS’in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edip, site içerisindeki toplam değerleri 21.833 TL olan 5 adet sokak aydınlatma lambasını, 4 farklı numaralı bungalovun giriş kapılarını içerisinde ki 1 adet çalışma sandalyesini, 1 adet TV

Kumandasını, TV receiver'ını ve merdiven kulesinin alt kısmında bulunan çift cam PVC'den mamul pencereyi hasara uğrattıktan sonra olay yerinden ayrıldığını mahkemeye katardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının alınan derdest emri gereği tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünde ülkemizde Eylül 2019 tarihinden itibaren kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca ülkede kaçak kaldığı süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirterek ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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