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Ülkesinde protestoların hedefindeki Macron, Çin’e gidecek

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin ziyaretini AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile yapacak.
Ülkesinde protestoların hedefindeki Macron, Çin’e gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 4 Nisan’da Çin’e yapacağı resmi ziyarete, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de katılacağı bildirildi.

Politico’nun haberine göre, Macron, AB Liderler Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, von der Leyen’e, Fransa ile Avrupa’nın “tek ses” olduğunu vurgulamak için ziyarette kendisine eşlik etmesini önerdiğini belirtti. Pekin’i ziyaretinde Avrupa gündemini izlemeyeceğini, Fransa’nın kendi diplomatik gündemi olduğunu ifade eden Macron, Fransa’nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i 2019’da Paris’te konuk ettiğinde dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in kendisine eşlik ettiğini hatırlattı.

Macron, AB Liderler Zirvesi’nin marjında görüştüğü Almanya Başbakanı Olaf Sholz ile “ortak vizyonu” paylaştıklarını, buna göre Rusya’ya baskı için Çin ile temas halinde olmanın gereğine inandıklarını dile getirdi.

Fransız lider Ukrayna’daki savaşın uluslararası hukuka ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde durdurulması için tüm çabaların sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu yetkilileri, Ursula von der Leyen’in ziyarette Macron’a eşlik edeceğini doğruladı. Ziyaret, von der Leyen’in AB Komisyonu Başkanı olarak Çin’e ilk ziyareti olacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de ekimde Çin’i ziyaret etmesi planlanıyor. Michel, Aralık 2022’de Pekin’i ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Şi ile görüşmüştü.

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