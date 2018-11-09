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Ulusal Tıbbi Genetik Kongresine Bilimsel Danışmanlık Yapacak…

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Öte yandan Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Antalya’da düzenlenen 13. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresine bilimsel katkı ve danışmanlık yapmak için davetli olarak katılıyor.
Ulusal Tıbbi Genetik Kongresine Bilimsel Danışmanlık Yapacak…

Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ve Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalları Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı 4. Biyobilim ve Endüstri konferansına davetli konuşmacı olarak Telekonferans yolu ile katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya teknolojileri kulübü tarafından bu yıl Endüstri 4.0 hakkında düzenlenen konferansa, “Yaşlanma genetiği ve Telomer” alanında yaptığı çalışmaları ile telomerlerin ölçülmesi için geliştirdiği iki farklı yöntemi anlatmak üzere davet edilen Prof. Dr. Serakıncı “Telomer Biylojisinin Endüstride Kullanımı ve Yansımaları” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Yaklaşık 350 kişilik katılım olan konferansa alanında öncülük etmiş bilim insanları davetli “keynote” konuşmacı olarak çağrıldı.

Telomer Tedavisi Adı Altında Anti-Aging “Yaşlanmaya Karşı”  Kullanılan İlaçların Olası Zarar ve Faydalarını İrdeledi...

Telomerlerin genetik bilgimizi taşıyan kromozomların ucunda bulunan 6 harfli kısa kelimelerin tekrarlarından oluşan yapılar olduğunu anlatan Prof. Dr. Serakıncı,  bu yapıların yaşamımız boyunca maruz kaldığımız faktörlerin etkilerini taşıyarak geleceğimizde karşılaşacağımız sağlık sorunları ve yaşam süreçleri hakkında bilginin, doğru hedef organ ve doğru yöntem ile incelenmesi durumunda telomer uzunluğu ve yapısına bakılarak verilmesinin nasıl mümkün olduğu konusunda açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Serakıncı, yaşa bağlı birçok hastalığın telomer uzunluğu ile yakından bağlantılı olduğunun yapılan klinik çalışmalar ile saptandığını ve bu çalışmalarda kararın en önemli noktanın hasarlı doku ve hücre örnekleri incelenerek gerektiği olduğunu vurguladı.

Bugün telomer tedavisi adı altında anti-aging “yaşlanmaya karşı”  telomer tedavisinde kullanılan ilaçların olası zarar ve faydalarını irdeleyen Prof. Dr. Nedime Serakıncı, bu tedavilerin yıpranmış telomerlerin tamirinde ne derece etkin olduğunu ve bu tedavilerin getirebilecegi riskleri anlattı. 

 Ulusal Tıbbi Genetik Kongresine Bilimsel Danışmanlık Yapacak…

Öte yandan Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Antalya’da düzenlenen 13. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresine bilimsel katkı ve danışmanlık yapmak için davetli olarak katılıyor. Tıbbi Genetik Derneği tarafından düzenlenen kongrenin amacı, değişmekte ve ilerlemekte olan teknolojinin ve bilimin genetik alanındaki yenilikleri ve yansımalarının multidisipliner toplantılarda bir araya gelerek bilgi paylaşımını ve güncel yaklaşımları değerlendirmek ve katılımcıların, yurtiçi ve yurtdışından gelecek olan alanında önemli bilim insanlarıyla tanışma fırsatını bulmasını taşıyor.

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