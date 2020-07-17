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Uluslararası Uzay İstasyonu Bu Akşam Kıbrıs’tan Çıplak Gözle Görülebilecek

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Uluslararası Uzay İstasyonu Bu Akşam Kıbrıs’tan Çıplak Gözle Görülebilecek
Uluslararası Uzay İstasyonu Bu Akşam Kıbrıs’tan Çıplak Gözle Görülebilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün 20:30’da Kıbrıs’ın üzerinden geçecek ve çıplak gözle görülebilecek.

İtalyan astronot Ignazio Magnani, twitter hesabında Kıbrıs’ın uzaydan çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

“Umarım her şey yolundadır Kıbrıs” notuyla fotoğrafı paylaşan astronot Magnani, bulutların elvermesi halinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nun, bu akşam saat 20:30’da Kıbrıs’ın her yerinden görülebileceğini belirtti.

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