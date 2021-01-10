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Umut Derneği: “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Bir An Önce Hayata Geçmesi Gerek”

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KKTC Umut Derneği Genel Başkanı Özlem Dinçoğlu, ülkede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini söyledi.
Umut Derneği: “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Bir An Önce Hayata Geçmesi Gerek”

KKTC Umut Derneği Genel Başkanı Özlem Dinçoğlu, ülkede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Dinçoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Geçitkale’de yaşanan aile faciasında hayatlarını kaybedenlere tanrıdan rahmet, yaslı ailelerine ve tüm belde halkına başsağlığı diledi.

Dinçoğlu, her ilçede, her köyde uzman psikologların bulunacağı çocuk ve gençlik aktivite merkezleri kurulması gerektiğini söyledi.

Dinçoğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerine zararlı ve psikolojilerini olumsuz yönde etkileyen oyunlar, aile içi şiddet, öfke kontrol sorunu vb. olumsuzluklardan koruyarak daha yaşanır bir toplum oluşturmak başta ailelerin, sonrasında da devletin politikaları olarak gündeme gelmesi gereklidir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleşmiş bir şekilde faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Dairesi’nin en üst performansta çalıştığı, buna rağmen ülkede gelişen aile içi şiddeti engellemekte yetersiz kaldığını savunan Dinçoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir an önce hükümetimizin bu konu ile ilgili çalışmalar başlatmasını talep eder, bakanlıkların paylaşılacak koltuk makamları olmadığı halkın ihtiyacını karşılamak için kurulmuş devlet kurumları olduğunu hatırlatır, bu konudaki ısrarımızın ve söylemlerimizin artarak devam edeceğini tüm kamuoyu ile paylaşırız, böylesi üzücü olayların tekrardan yaşanmamasını temenni ederiz.”

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