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UNICEF: Covid-19 nedeniyle 1 yaş altı 80 milyon çocuk risk altında

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UNICEF: Covid-19 nedeniyle 1 yaş altı 80 milyon çocuk risk altında
UNICEF: Covid-19 nedeniyle 1 yaş altı 80 milyon çocuk risk altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Henrietta Fore, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda Fore, Covid-19 salgının başlangıcından bu güne 5 ay geçtiğini anımsattı.

Fore, aradan geçen zamanda salgının çocuklar üzerindeki derin etkisinin uzun süreceğini bildiklerini anlatarak, "Kovid-19'un hızla çocuk hakları krizine dönüşen bir sağlık krizi olmasından korkuyoruz." uyarısında bulundu.

"1,8 milyar çocuk evde kalıyor"

Fore, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle dünya genelindeki çocukların dörtte üçünün başka bir ifadeyle 1,8 milyar çocuğun "evde kal" politikasının uygulandığı ülkelerde yaşadığını aktardı. Ayrıca, 153 ülkede okulların kapatıldığını 1,2 milyar çocuğun (toplam eğitim alan çocukların yüzde 70'i) eğitim alamadığına işaret etti.

"Gelecek 6 ayda her gün 6 bin çocuk ölebilir"

Fore, geçen hafta Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, salgının devam ederek sağlık hizmetlerini kesintiye uğratması durumunda, gelecek 6 ay her gün 6 bin çocuğun "önlenebilir hastalıklardan dolayı ölebileceği" tahmini yapıldığını aktardı.

"Bir yaşın altındaki en az 80 milyon çocuk risk altında, çünkü 68 ülkede küçük çocuklar için rutin aşılama hizmetleri önemli ölçüde kesintiye uğradı." ifadesini kullanan Fore, Covid-19 dolayısıyla kızamık ve çocuk felci için aşı kampanyalarının büyük darbe yediğini söyledi.

Fore, 27 ülkede kızamık, 38 ülkede de çocuk felci aşı kampanyalarının askıya alındığı bilgisini paylaşarak, "Bunun sonuçları çocuklar için ölümcül olabilir." uyarısında bulundu.

Salgına rağmen aşı kampanyalarının yürütülmesi için pek çok yol olduğunu vurgulayan ve bunları tek tek sayan Fore, "Ölümcül bir salgını bir başkasıyla değiştiremeyiz. Herkesin onlarca yıldır elde etmek için çok çalıştığı sağlık kazanımlarını kaybetmeyi göze alamayız. Aşı kampanyalarının başlatılması için ortak ve uyumlu çabalara ihtiyacımız var. Bunu yapmanın pek çok yolu var." dedi.

"Hayat kurtarıcı aşıları unutmamalıyız"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ise Covid-19 salgını nedeniyle sekteye uğrayan en önemli hizmetlerden birinin de rutin çocuk aşıları olduğunu belirtti.

Fakir veya zengin ülkelerde on milyonlarca çocuğun difteri, kızamık ve zatürre gibi öldürücü hastalıklara yakalama riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Dünyanun Covid-19 için güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek için bir araya geldiği bir dönemde, zaten var olan ve her yerde çocuklara ulaşmaya devam etmesi gereken onlarca hayat kurtarıcı aşıyı unutmamalıyız." diye konuştu.

Ghebreyesus, salgına karşı "küresel dayanışma ve birlik" çağrısını yineledi.

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