  • BIST 5.012,34
  • Altın 1247.113
  • Dolar 19.4027
  • Euro 21.2741
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

UNICEF’e göre aşılara güven azaldı

» »
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Covid-19 döneminde dünya genelinde çocuk aşılarına olan güvenin azaldığını bildirdi. UNICEF'e göre, düzenli aşısı yapılamayan çocuk sayısı 67 milyona yükseldi.
UNICEF’e göre aşılara güven azaldı

UNICEF, ‘Dünya Çocuklarının Durumu 2023: Her Çocuk için Aşı’ başlıklı raporunu yayımladı.
Raporda, 2019-2021 yıllarında 67 milyon çocuğun tüm aşılarını olmadığı kaydedilirken, 48 milyon çocuğun hiç aşı olmadığı belirtildi.

Çocukların aşılanma oranlarının düşmesinde temel etkenlerin baskı altındaki sağlık sistemleri, kaynakların azalması ve başka yerlere aktarılması, çatışma ve azalan güven olduğu belirtilen raporda, Covid-19 döneminde çocuk aşılarına olan güvenin yüzde 44 gerilediğine işaret edildi.

Raporda, çalışma yürütülen 55 ülkeden 52’sinde çocuk aşılarının önemine olan algı ve güvenin azaldığının görüldüğü aktarıldı.

Bunun bir kriz olduğuna işaret edilen raporda, hastalık salgınlarını engellemek ve çocukları korumak için hükümetlere aşı finansmanını artırma ve gerekli kaynakları sağlama çağrısı yapıldı.

“AŞILAMA PANDEMİNİN KURBANI OLMAMALI”

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, “Rutin aşılamaya olan güvenin pandeminin kurbanı olmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı. Bu durumun endişe verici olduğuna dikkati çeken Russell, devam etmesi halinde aşılamayla önlenebilecek hastalıkların çocuk ölümlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “İmha edilmeyi bekleyen ilaçlar taşınmaya başlandı“18 Nisan 2023 Salı 12:53
  • Hareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!18 Nisan 2023 Salı 12:27
  • 60 yeni genetik bozukluk tespit edildi, binlerce çocuğa teşhis konuldu18 Nisan 2023 Salı 09:26
  • Gebelik zehirlenmesinin hızlı teşhisi mümkün olabilir17 Nisan 2023 Pazartesi 22:14
  • Marburg virüsü yayılmaya devam ediyor16 Nisan 2023 Pazar 23:34
  • Vücudumuzdaki en faydalı mikroplardan biri: Akermansia16 Nisan 2023 Pazar 12:19
  • Başımızı döndüren 15 neden15 Nisan 2023 Cumartesi 18:21
  • Bilim insanlarının geliştirdiği yeni teknik, Parkinson'un erken teşhisini mümkün kılabilir15 Nisan 2023 Cumartesi 09:52
  • Gündüz şekerleme yapanlara yeni uyarı: Düzensiz kalp atışını tetikleyebilir14 Nisan 2023 Cuma 22:59
  • Corona virüsünün Arcturus varyantının yeni belirtisi ortaya çıktı: Buna dikkat edin14 Nisan 2023 Cuma 21:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti