Universal Bank'ta Yeni Bir Dönem Başlıyor: Yücel Gök'e Teşekkürler!

Teknolojik altyapısını güçlendiren Universal Bank, müşteri memnuniyetini de en üst seviyeye taşıdı. Sn. Yücel Gök'ün geleceğe yönelik atılan adımlarda gösterdiği rehberlik ve katkılar, bankaya büyük fayda sağladı.

15 Eylül 1997'den beri geleceğe olan inancı ve kararlılığı ile yol alan Universal Bank, bankacılık sektöründe yepyeni bir döneme adım atıyor. Sn. Yücel Gök'ün katılımı ile ana bankacılık ve dijital kanallara yapılan önemli yatırımlar, ilklere imza atılmasını sağladı.

Teknolojik altyapısını güçlendiren Universal Bank, müşteri memnuniyetini de en üst seviyeye taşıdı. Sn. Yücel Gök'ün geleceğe yönelik atılan adımlarda gösterdiği rehberlik ve katkılar, bankaya büyük fayda sağladı.

Bu büyük dönüşümde göstermiş olduğu vizyon ve özveri için Sn. Yücel Gök'e sonsuz teşekkürlerini sundu ve bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diledi.