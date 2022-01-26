Ünlü Oyuncu Peter Robbins İntihar Etti! Charlie Brown'un Sesi Olmuştu

1960'ların ünlü oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Peter Robbins 65 yaşında vefat etti. Charlie Brown karakterine ses veren Peter Robbins'in akrabaları ie Peter'ın intihar ettiğini açıkladı.

1965'te 'Charlie Brown Noel', 1966 yılında ise 'Harika Bal Kabağı Charlie Brown'a sesiyle hayat veren Peter Robbins'in intihar ettiğini ailesi doğruladı. Robbins, bipolar bozuklukla mücadele ediyordu.

Kaliforniya doğumlu ünlü oyuncu daha 9 yaşındayken Charlie Brown’a sesini vererek şov dünyasına adım atmıştı. 1965’te “A Charlie Brown Christmas” ve 1966’da “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown” da da çok sevilen karakterin sesi olmaya devam etmişti.

TEHDİT SUÇUNDAN HAPİS YATMIŞTI

Ayrıca çeşitli TV dizilerinde oynadı. Radyoda talk show programı yaptı. Sonny ve Cher filmi Good Times’ta da boy gösterdi. Robbins, ömür boyu bipolar bozuklukla mücadele etmişti. Aynı zamanda bağımlı da olan oyuncu birkaç kez yasalara karşı geldiği için sorunlarla karşılaşmıştı.

2013 yılında eski kız arkadaşına göğüs büyütme ameliyatı yapan plastik cerrahı tehdit edip takip etmekten suçlu bulunmuştu. Ayrıca San Diego’a bir şerifi tehdit ettiği için hapis yatmış, 2019’da tahliye edilmişti.