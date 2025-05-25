  • BIST 9356.04
  • Altın 4201.781
  • Dolar 38.7677
  • Euro 44.0825
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKASon dakika! İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 gözaltı

Üstel 2026 KKTC için bir dönüm noktası olacağını öne sürdü

» »
Başbakan Ünal Üstel, Girne bölgesi muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında, hükümetin bugüne kadar attığı somut adımları anlatarak, 2026 vizyonunu paylaştı.
Üstel 2026 KKTC için bir dönüm noktası olacağını öne sürdü

“2026 yılı, KKTC’de devlet yönetiminin dijitalleştiği, vatandaş odaklı hizmetin standart haline geldiği bir milat olacak” diyen Üstel,  E-devlet tam kapasite ile devreye girdiğinde, vatandaşların işlemlerini 10-15 dakikada, bürokrasiye takılmadan tamamlayacağını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, muhtarların taleplerini dinleyen Üstel, “Halkla kurduğumuz güçlü bağ, icraatlarımızın pusulasıdır” dedi.

“Halkımıza hizmet siyasetimizin merkezinde”

“Bizim siyasetimizin temeli halka hizmettir” diyen Başbakan Üstel, KKTC’yi kalkındırmak, genç nesillere daha çağdaş ve güvenli bir yaşam sunmak adına kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

“Her adımımızda halkımızın refahını merkeze alıyoruz” diyen Üstel, hükümet politikalarının insana dokunan, çözüm odaklı bir anlayışla yürütüldüğünün altını çizdi.

-“Muhtarlarımız bu devletin omurgasıdır”

“Muhtarlarımız yalnız değildir” diyen Üstel, geçmiş dönemlerde özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını hatırlattı. Hükümetleri döneminde Anavatan Türkiye’nin desteğiyle 110 muhtara prefabrik ofis kazandırıldığını, diğer muhtar ofislerinin de en kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Üstel, “Biz söz veririz, unutmadan yerine getiririz. Çünkü verdiğimiz her söz, halkımıza olan borcumuzdur” dedi.


-“E-devletle yeni dönem”

Başbakan Üstel, bürokrasiyi hızlandıracak ve vatandaşın devletle olan ilişkisini kolaylaştıracak e-Devlet Projesi’nde son aşamaya gelindiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Çağ dijital çağdır ve KKTC bu dönüşümün dışında kalamaz. E-Devlet ile tüm veriler tek merkezde toplanacak, işlemler hızlanacak, vatandaşımız devlete kolayca ulaşacak. Muhtarlarımızın iş yükü azalacak, sistem etkin, güvenli ve şeffaf hale gelecek”

Üstel, 2026 yılı itibarıyla tüm işlemlerin entegre biçimde e-Devlet kapısı üzerinden sağlanacağını belirtti.

MAKS Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte, sokak ve mahalle bazında tüm verilerin dijital ortamda muhtarların elinde olacağını söyleyen Üstel, “Bu sistem sadece kolaylık sağlamayacak, aynı zamanda devletimizin güvenliği ve düzeni için de stratejik bir kazanım olacaktır” ifadelerini kullandı.

-“2026 yılı devlet yönetiminde milat olacak”

Başbakan Üstel,  “2026 yılı, KKTC’de devlet yönetiminin dijitalleştiği, vatandaş odaklı hizmetin standart haline geldiği bir milat olacak” dedi.

E-Devlet tam kapasite ile devreye girdiğinde, vatandaşların işlemlerini 10-15 dakikada, bürokrasiye takılmadan tamamlayacağını söyleyen Üstel, “Halkımızın yıllardır süregelen klasik bürokrasi çilesi sona erecek. Bu dönüşüm, daha kaliteli hizmetin, daha güçlü bir devlet yapısının teminatıdır. Biz bu ülkeye sadece hizmet etmiyoruz; bu ülkeye değer katıyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nden imza kampanyası ve eyleme katılımı çağrısı02 Mayıs 2025 Cuma 12:46
  • Girne’de Kulis Bar kurşunlandı!18 Nisan 2025 Cuma 14:19
  • Girne’de iş kazası: 3 metre yükseklikten düştü, yaralandı16 Nisan 2025 Çarşamba 11:26
  • Girne - Alsancak Anayolu'nda kaza yapan sürücü alkollü çıktı13 Nisan 2025 Pazar 11:18
  • Alkollü sürücü kaza yaptı!07 Nisan 2025 Pazartesi 12:48
  • Girne’de bazı bölgeler 7 saat elektriksiz kalacak07 Nisan 2025 Pazartesi 11:29
  • Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu'na soruşturma başlatıldı07 Nisan 2025 Pazartesi 10:03
  • Elektrik kesintisi27 Mart 2025 Perşembe 09:39
  • Girne Semih Sancar Caddesi’nde yaya trafik ışığı kullanıma açıldı25 Mart 2025 Salı 14:10
  • Şenkul, çember çalışmalarının son hızıyla sürdüğünü açıkladı25 Mart 2025 Salı 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti