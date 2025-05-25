Üstel 2026 KKTC için bir dönüm noktası olacağını öne sürdü

“2026 yılı, KKTC’de devlet yönetiminin dijitalleştiği, vatandaş odaklı hizmetin standart haline geldiği bir milat olacak” diyen Üstel, E-devlet tam kapasite ile devreye girdiğinde, vatandaşların işlemlerini 10-15 dakikada, bürokrasiye takılmadan tamamlayacağını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, muhtarların taleplerini dinleyen Üstel, “Halkla kurduğumuz güçlü bağ, icraatlarımızın pusulasıdır” dedi.

“Halkımıza hizmet siyasetimizin merkezinde”

“Bizim siyasetimizin temeli halka hizmettir” diyen Başbakan Üstel, KKTC’yi kalkındırmak, genç nesillere daha çağdaş ve güvenli bir yaşam sunmak adına kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

“Her adımımızda halkımızın refahını merkeze alıyoruz” diyen Üstel, hükümet politikalarının insana dokunan, çözüm odaklı bir anlayışla yürütüldüğünün altını çizdi.

-“Muhtarlarımız bu devletin omurgasıdır”

“Muhtarlarımız yalnız değildir” diyen Üstel, geçmiş dönemlerde özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını hatırlattı. Hükümetleri döneminde Anavatan Türkiye’nin desteğiyle 110 muhtara prefabrik ofis kazandırıldığını, diğer muhtar ofislerinin de en kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Üstel, “Biz söz veririz, unutmadan yerine getiririz. Çünkü verdiğimiz her söz, halkımıza olan borcumuzdur” dedi.



-“E-devletle yeni dönem”

Başbakan Üstel, bürokrasiyi hızlandıracak ve vatandaşın devletle olan ilişkisini kolaylaştıracak e-Devlet Projesi’nde son aşamaya gelindiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Çağ dijital çağdır ve KKTC bu dönüşümün dışında kalamaz. E-Devlet ile tüm veriler tek merkezde toplanacak, işlemler hızlanacak, vatandaşımız devlete kolayca ulaşacak. Muhtarlarımızın iş yükü azalacak, sistem etkin, güvenli ve şeffaf hale gelecek”

Üstel, 2026 yılı itibarıyla tüm işlemlerin entegre biçimde e-Devlet kapısı üzerinden sağlanacağını belirtti.

MAKS Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte, sokak ve mahalle bazında tüm verilerin dijital ortamda muhtarların elinde olacağını söyleyen Üstel, “Bu sistem sadece kolaylık sağlamayacak, aynı zamanda devletimizin güvenliği ve düzeni için de stratejik bir kazanım olacaktır” ifadelerini kullandı.

-“2026 yılı devlet yönetiminde milat olacak”

Başbakan Üstel, “2026 yılı, KKTC’de devlet yönetiminin dijitalleştiği, vatandaş odaklı hizmetin standart haline geldiği bir milat olacak” dedi.

E-Devlet tam kapasite ile devreye girdiğinde, vatandaşların işlemlerini 10-15 dakikada, bürokrasiye takılmadan tamamlayacağını söyleyen Üstel, “Halkımızın yıllardır süregelen klasik bürokrasi çilesi sona erecek. Bu dönüşüm, daha kaliteli hizmetin, daha güçlü bir devlet yapısının teminatıdır. Biz bu ülkeye sadece hizmet etmiyoruz; bu ülkeye değer katıyoruz.” ifadelerini kullandı.