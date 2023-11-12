Başbakan Ünal Üstel, "400 sosyal konutu Karpaz’da gençlerimize kazandıracağız. Yine gençlerimize düşük faizli kredi paketimizi de yakında açıklayacağız." dedi.

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, “Halktan kopmadan, halkla birlikte yolumuz devam edeceğiz dedik, sözümüzü tutuyoruz. Her hafta bir bölgemizde halkımızla buluşuyoruz...” ifadelerini kullandı.

Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’a yapmış olduğu ziyaretlere dikkat çeken Başbakan Üstel, şunları söyledi:

“Bu kez Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz'da bir kez daha vurguladık;

Ülkede istikrarı daimi kılmak istiyoruz... Her geçen gün kenetleniyoruz. Kenetlendikçe daha da güçleniyoruz. Güçlendikçe, Anavatan Türkiye’mizin de desteği ile büyük ve kalıcı projelere imza atmaya devam edeceğiz.

Dünyayla kucaklaşma yolunda tarihi bir süreç yaşanırken, ülkemizdeki iç sorunları gidermek adına kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz.

Bu çerçevede İskele-Karpaz bölgesindeki gençlerimizin de bölgelerinde kalmaları için Sosyal Konut Projemizi hazırlıyoruz. Mehmetçik- Pamuklu ve Bafra arasındaki birkaç bölgede, arazi çalışmalarımızı yürütüyoruz.

400 sosyal konutu Karpaz’da gençlerimize kazandıracağız. Yine gençlerimize düşük faizli kredi paketimizi de yakında açıklayacağız.

TEŞEKKÜRLER MEHMETÇİK,

TEŞEKKÜRLER YENİ ERENKÖY,

TEŞEKKÜRLER DİPKARPAZ...”