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Üstel’den ‘BRTK’ mesajı: “Birkaç araba aküsünden, yenilenebilir enerjiye…”

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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, BRTK’nin 56. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Üstel’den ‘BRTK’ mesajı: “Birkaç araba aküsünden, yenilenebilir enerjiye…”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, gerekli elektrik enerjisini birkaç araba aküsünden sağlayarak yayın hayatına başlayan BRTK’nin bugün, 3 televizyon, 6 radyo kanalı, internet ve sosyal medya yayınlarıyla, dünyanın her yerinden izlenebildiğini kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, BRTK’nin 56. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, iletişimde hızın arttığı, bilgisayarların küçüldüğü ve insanların her şeyi cep telefonlarından öğrendiği bir dünyada yaşandığına dikkat çekerek, BRT’nin de bu gelişmelere kayıtsız kalmadığını söyledi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluşu ve sonrasındaki gelişmeleri de ülke yayıncılık tarihinde örnek alınacak bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Üstel, birkaç araba aküsü ile yayın hayatına başlayan BRTK’nin bugün, internet portal, sosyal medya yayınları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile gelecekteki yerini aldığını söyledi.

Üstel, “Kısa süre önce testleri tamamlanarak faaliyete geçen yenilenebilir enerji sistemimizin ikinci etap projesi için de Ocak ayında yeni ihale sürecini başlatmayı hedefliyoruz. 2020 yılında tamamlanacak 3. etapla birlikte Kurum’un toplam enerji ihtiyacının %65’ini karşılayacak olan sistem, şu anda kamuda bir örnek niteliği taşıyan en büyük güneş enerjisi sistemi” dedi.

Kuruluş günlerinde, Kıbrıs Türkü'nün hayati gereksinimini saptayan ve “Mücahidin sesi” olarak yayın yapan BRT’nin şimdi toplumun sesi haline geldiğini ifade eden Üstel, o günden bugüne kurumun gelişmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

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