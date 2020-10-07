Uyuşturucu zanlılarına 2 gün tutukluluk

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve

tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent

Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko, Ifeanyı Vıncent Onyema ve Halima Diya

Ajikobi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı 1 Oluwasegun Samuel

Amuleya, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4

Ifeanyı Vıncent Onyema ve zanlı 5 Halima Diya Ajikobi’nin Kanunsuz uyuşturucu madde

alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 6.10. 2020 tarihinde

Gönyeli’de ikamet ettiği apartmanda zanlılar 1,2 ve 5’in kaldığı dairede mahkeme emriyle

yapılan aramada zanlı 1’in yatak odasında 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü

olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 2’nin

pantolonunun cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu

maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 1’in konu maddeleri zanlı 3’den 300

Euro karşılığında aldığı ve uyuşturucuları sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit

edildiğini söyledi. Polis, zanlı 3’ün Gönyeli’deki ikametgahının dışında üzerinde hintkeneviri

türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare

alındığını anlattı. Polis, zanlı 1, 2, 4’ün gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, alınacak

ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu daha kalmasını

talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu

kalmasına emir verdi.