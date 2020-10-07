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Uyuşturucu zanlılarına 2 gün tutukluluk

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Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlılarına 2 gün tutukluluk

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve
tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent
Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko, Ifeanyı Vıncent Onyema ve Halima Diya
Ajikobi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı 1 Oluwasegun Samuel
Amuleya, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4
Ifeanyı Vıncent Onyema ve zanlı 5 Halima Diya Ajikobi’nin Kanunsuz uyuşturucu madde
alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 6.10. 2020 tarihinde
Gönyeli’de ikamet ettiği apartmanda zanlılar 1,2 ve 5’in kaldığı dairede mahkeme emriyle
yapılan aramada zanlı 1’in yatak odasında 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü
olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 2’nin
pantolonunun cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu
maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 1’in konu maddeleri zanlı 3’den 300
Euro karşılığında aldığı ve uyuşturucuları sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit
edildiğini söyledi. Polis, zanlı 3’ün Gönyeli’deki ikametgahının dışında üzerinde hintkeneviri
türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare
alındığını anlattı. Polis, zanlı 1, 2, 4’ün gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, alınacak
ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu daha kalmasını
talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu
kalmasına emir verdi.

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