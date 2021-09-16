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Uzay turistleri yola çıktı

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Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'li uzay şirketi SpaceX'e ait bir roket Çarşamba akşamı, dört yolcusuyla birlikte uzaya fırlatıldı.
Uzay turistleri yola çıktı

Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'li uzay şirketi SpaceX'e ait bir roket Çarşamba akşamı, dört yolcusuyla birlikte uzaya fırlatıldı.

Falcon 9 tipi roket, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 20.00'den kısa bir süre sonra uzay yolculuğuna başladı. Roket fırlatıldıktan yaklaşık 12 dakika sonra, dört uzay yolcusunun içinde bulunduğu uzay kapsülü roketten ayrıldı.

Uzay seyahati 3 gün sürecek

ABD'li milyarder Jared Isaacman ve beraberindeki üç kişinin yer aldığı "Inspiration4" adlı gezi üç gün sürecek. Uzay mekiğinde bulunan dört yolcu amatör ve astronot değil. Buna rağmen mekik uluslararası uzay istasyonu ISS'nin yörüngesinin ötesine geçecek. Şirketten yapılan açıklamada, mekiğin dünyadan yaklaşık 575 kilometre uzaklaşacağı ve burada bir yörüngeye gireceği belirtildi. Uzay kapsülü üç gün sürecek seyahatini tamamladıktan sonra Florida sahiline iniş yapacak.

38 yaşındaki milyarder Isaacman, uzay seyahatine çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "Bizden önce az kişi gitmişti, bizden sonra çok kişi gidecek" dedi. Şirket, Isaacman'ın kendisi ve beraberindeki üç yolcu için ne kadar ücret ödediğine ilişkin bir açıklama ise yapmadı.

Isaacman'ın finanse ettiği seyahate katılan diğer üç yolcu bir yarışma sonucu belirlendi. Çocuk yaşlarında yakalandığı kanseri yenmeyi başaran 29 yaşındaki hekim yardımcısı Hayley Arceneaux uzaya giden en genç Amerikalı kadın oldu. 42 yaşındaki Chris Sembroski eski bir ABD askeri, 51 yaşındaki Sian Proctorise ise jeolog.

Richard Branson: Uzaya giden ilk milyarder

Yolculuğun Netflix'te belgesel dizi olarak yayınlanması planlanıyor.

Temmuz ayında, İngiliz milyarder Richard Branson ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, özel uzay şirketleri Virgin Galactic ve Blue Orgin ile uzaya yolculuk yapmışlardı. Ancak bu seyahatler uzayda dakikalarla sınırlı olarak gerçekleşmişti.

SpaceX şimdiye dek ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA için 10 astronotu uzaya taşıdı. Yeni misyonda ise şirket ilk kez profesyonel olmayan, "Uzay turistlerini" uzaya götürüyor.

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