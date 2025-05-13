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Üzerine kayıtlı çok sayıda Kıbrıs Türk malı bulunan devlet memuru yargılanmayacak

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Kıbrıs Türk Malları Vasiliği çalışanı, kendi ve ailesi adına kayıtlı geniş arazi ve Kıbrıs Türk evleriyle ilgili şikayetlere rağmen yargılanmayacak. Hukuk Dairesi, aleyhindeki bulgulara rağmen şahsın yargılanmaması yönünde görüş verdi.
Üzerine kayıtlı çok sayıda Kıbrıs Türk malı bulunan devlet memuru yargılanmayacak

Kendi ve ailesi adına kayıtlı 1 milyon 800 bin metrekare Kıbrıs Türk arazisi ile 4 Kıbrıs Türk evi bulunan Kıbrıs Türk Malları Vasiliği çalışanının, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un aleyhinde yaptığı şikayete rağmen yargılanmayacağı bildirildi.

Politis gazetesi, uzun süredir Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nde çalışan şahsın adına kayıtlı bir Kıbrıs Türk evi ile 1 milyon 800 bin metrekarelik Kıbrıs Türk arazisi; çocuklarının adına birer Kıbrıs Türk evi ve karısının adına mesleki amaçlarla kullanılan bir Kıbrıs Türk taşınmazı bulunduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu şahıs adına, bu malları nasıl edindiğiyle ilgili cezai kovuşturma başlatıldığını ve onlarca göçmen Kıbrıs Türk malı tahsis edilmesi için yaptıkları başvuruların onaylanmasını beklerken, bu şahsın kendisine ve ailesine Kıbrıs Türk malı almasının kışkırtıcı olduğunu kaydetti.

Hukuk Dairesi’nin, aleyhindeki onca bulgu ve şikayete rağmen, şahsın yargılanmamasına yönelik görüş verdiğini belirten gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin de bu durumdan haberdar edileceğini yazdı.

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