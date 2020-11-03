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Uzm. Estetisyen Sibel Kırbaş, Kış Mevsiminde Cildimizi Korumanın Formülünü Açıkladı

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Uzman Estetisyen Sibel Kırbaş, “Yaz mevsimindeki güneşli havalar nedeniyle ciltte oluşan lekelerin ardından, kış mevsiminde soğuk havaların kurutacağı cildimiz için bakım yapmanın tam zamanı.
Uzm. Estetisyen Sibel Kırbaş, Kış Mevsiminde Cildimizi Korumanın Formülünü Açıkladı

Cilde rengini veren melanin pigmentinin bir bölgede toplanması cilt lekelerine neden oluyor. Melaninin bir bölgede yoğunlaşmasının pek çok sebebi olabilir. Güneşin zararlı ışınları, kimyasal içerikli ürünlerin etkisi ve bu ürünlerin yanlış kullanımı, yaşlılık lekeleri, akne ve ilaç kullanımı nedeniyle oluşan lekeler bunlardan bazılarıdır. Zamanla ve yaş ilerledikçe ortaya çıkıp büyüyen lekeler müdahale edilmedikçe daha da yoğunlaşarak ciltte ton farklılıklarına neden olur. Örneğin, yüzde lekelenmeye en meyilli bölgeler dudak üstü, alın ve yanaklardır. Bu lekeli bölgeler ise nemsizdir." açıklamasında bulundu.

Kırbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Bu lekelerden tamamen kurtulmak mümkün mü?' diye soracak olursanız; lekenin derinliği, yaşı ve lekenin tipi bu sorunun cevabını değiştirecektir. Ciltteki lekeleri yok etmeye çalışırken cildi yormamak ve inceltip daha çok yıpranmasına neden olmamak adına leke üzerinde kontrollü ve uzman eşliğinde tedavi yürütmek en doğru tercih olacaktır. Bazı lekeleri kalıcı olarak baskılamak mümkün olsa da bazı lekelerde lokal kalıcılık oldukça yaygındır. Ancak unutulmamalıdır ki, tamamlanan tedaviler sonrasında cildin kaliteli yaş alarak ilerlemesi sizin elinizde ve kontrolünüzdedir.”

Leke tedavisinde çok sayıda yöntem var

Leke tedavisinde kullanılabilen pek çok yöntemin bulunduğunun altını çizen Kırbaş, “Bu bakım yöntemleri arasında lazer tedavileri, mezoterapi, kimyasal peelingler, enzim peelingler, rejudetoks, dermaroller gibi uygulamalar mevcuttur. Son dönemlerde kombinasyon bakımlarının arasında en çok tercih edilen ise rejudetox-mezopenleme uygulamasıdır. Bu uygulama melazma tipi lekelerde oldukça etkilidir. Bu yöntem, özel solüsyonlu karışımların lekenin geçmişine ve derinliğine bağlı olarak seçilerek birleştirilip cilt üzerinde geçici kanallar açılarak (5-10 dakika arası) derinin altına ilerlemesine yardımcı olarak uygulanır. 15 ile 20 günlük dönemlerde dört ile altı seans arasında uygulama yapılabilir. Kişiye özel olarak hazırlanan kokteyl solüsyonları her uygulamada cildin gösterdiği değişime göre değişiklik gösterir. Bu uygulama, dinamik bir bakım yöntemidir. Her cilt tipine uygulanabilir. Leke tedavisi sağlanırken cildin nem ihtiyacı da karşılanmış olur ve cilt üzerinde yoğun aydınlanma sağlanır.” şeklinde konuştu.

Kış mevsimi doğru zaman

Acısız uygulamaların başında gelen bu işlemde günlük hayatı etkileyen yan etkenlerin oluşmadığını ve uzman kontrolünde ilerlendiğini vurgulayan Kırbaş, “Bu uygulamanın aşamaları da kişiden kişiye farklılık gösterir. Eğer siz de cilt lekelerinizden şikâyetçiyseniz zaman kaybetmeden uzmanlar ile görüşerek uygun bir tedavi yolu belirleyin ve sürece başlayın. Çünkü kış mevsimi güneşe daha az maruz kaldığımızdan dolayı bu bakım için en uygun mevsimdir. Aynı zamanda evde bakım için C vitaminine yönelmeyi de unutmayınız.” dedi.

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