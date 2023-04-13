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Uzmanlar obezite sonrası artan diyabet oranları için endişeli

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Uzmanlar, İngiltere'deki obezite salgınının, artık 40 yaşın altındaki kişilerde endişe verici derecede yaygın olan diyabet oranlarını artırabileceği konusunda uyarıyor.
Uzmanlar obezite sonrası artan diyabet oranları için endişeli

İngiltere’deki obezite salgını, diyabet oranlarını artırıyor. 2021-2022 yılları için resmi rakamlar 4.264.477 diyabet vakası gösterirken Diabetes UK, vakaların bu yıl beş milyonu aşmış olabileceği konusunda uyardı.

Açıklanan verilere göre, 850.000 kişi daha diyabet hastası ve bu durumdan habersiz. Uzmanlar bunun endişe verici olduğunu çünkü tedavi edilmeyen tip 2 diyabetin kalp hastalığı ve felç gibi komplikasyonlara yol açabildiğini vurguluyor.

Uzmanlar, diyabet vakalarının yaklaşık yüzde 90’ının, genellikle yaşamın erken dönemlerinde tanımlanan genetik bir durum olan tip 1 diyabet yerine, obezite ile bağlantılı olan ve tipik olarak orta yaşta teşhis edilen tip 2 diyabet olduğunu açıkladı.

RAKAMLAR HIZLA TIRMANIYOR

Şu anda potansiyel olarak diyabetle yaşayan beş milyondan fazla insan için alarm veren Diabetes UK, artan oranın Birleşik Krallık’taki yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisinin obez ve fazla kilolu olmasından kaynaklandığını söylüyor.

Diabetes UK CEO’su Chris Askew, “Diyabet ciddidir ve her teşhis yaşamı değiştirir. Acımasız bir durum ve ciddi komplikasyon korkusu Birleşik Krallık’taki milyonlarca insan için ömür boyu sürecek bir gerçek.”

“Bu son rakamlar, hızla tırmanan bir diyabet krizinin pençesinde olduğumuzu gösteriyor, şu anda tip 2 diyabetle yaşayan ve bu durumu geliştirme riski yüksek olan milyonların sayısı giderek artıyor.” dedi.

İngiltere’de haftada 30 kişi diyabet nedeniyle ciddi görme kaybı yaşarken her hafta 770’den fazla felç, 590 kalp krizi ve 2.300 kalp yetmezliği vakası görülüyor. İngiltere ve Galler’de de her hafta 700’den fazla kişi bu hastalık nedeniyle erken ölüyor.

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