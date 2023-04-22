Uzmanlar ölümcül sivrisinek tehdidine karşı uyardı

İngiltere'de ölümcül sivrisinek tehdidine karşı savaşmak için bir mücadele grubu başlatıldı.

Yetkililer ve uzmanlar, küresel ısınmanın kan emici sivrisinek ve kene riskini nasıl artırabileceğini değerlendirmek için bir araya geliyor.

Sivrisinekler, dünya çapında yılda 700.000’den fazla ölüme neden oluyor ve tüm bulaşıcı hastalıkların %17’sini oluşturuyor.

Riski azaltmak için bir araya gelen mücadele grubu, Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı ve Glasgow Üniversitesi tarafından yönetiliyor.

1.25 milyon sterlinlik bir hibe alan uzman ekibi, sivrisineklerin Birleşik Krallık’a yerleşip istila ettikleri için büyüyen bir tehdit oluşturduklarına inanıyor.

Özellikle kıyılara sivrisinek getiren göçmen kuşlara odaklanırlar. Beyne saldıran Usutu virüsü ve öldürücü Batı Nil virüsü gibi hastalıklardan endişe ediyorlar.

Daily Star daha önce İngiltere’de şimdiye kadar iki kişinin tespit edildiğini bildirdi ve uzmanlar insanlara tehlikeli, kanatlı hayvanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyor.

İngiliz Arı Yetiştiricileri Derneği, bu yılın başlarında Kent’te ikinci vakanın haberini çoktan verdi ve o zamandan beri vakaların artmasıyla ilgili yapılması gerekenler konusunda tavsiyeler yayınlandı.

Bölge Arıcılık Derneği üyesi Sue Kittle’da, “Bu, bal arılarımıza saldırabilen ve onları yiyebilen istilacı bir tür. Buradaki arı kovanlarının tüm doğasını değiştirebilir. Onları takip etmeli ve bu görüşün başlangıç olup olmadığını öğrenmeliyiz.” dedi.