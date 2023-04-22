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Uzmanlar uyardı: Kimyasala maruz kalma oranı 20 bin kat arttı

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AB yetkilileri, yiyecek ve içeceklerde bulunan çok yüksek seviyelerdeki toksik kimyasallar hakkında yeni bir uyarı yayınladılar.
Uzmanlar uyardı: Kimyasala maruz kalma oranı 20 bin kat arttı

Uzmanlar, plastikleri daha esnek ve kırılması daha zor hale getirdiği için su dağıtıcılarının, yiyecek kaplarının ve yeniden kullanılabilir şişelerde bulunan ve östrojen hormonunu taklit eden Bisfenol A’ya karşı uyarıda bulundular.

BPA olarak da adlandırılan bu kimyasal, kadın cinsiyet hormonu östrojeni taklit ediyor ve erkeklerde düşük sperm sayısı ve kısırlığın yanı sıra meme ve prostat kanseri ile ilişkilendiriliyor.

AB yetkilileri şimdi, yiyecek ve içecek yoluyla gelen BPA maruziyetinin mevcut seviyesinin 20.000 kat fazla olduğunu söylediler. Yetkililer bu kararı 800 yeni çalışmayı inceledikten sonra verdiler.

BPA’nın ambalajdan doğrudan yiyecek ve içeceklere sızması ve potansiyel olarak vücuda zarar vermesiyle ilgili endişeler yıllardır sürüyor. AB gözlemcileri daha önce 2015’te, plastik ambalajlardan sızan küçük miktarların bir günde, bir kişinin vücut ağırlığının kilogramı başına 4 mikrograma denk geldiğine hükmetmişti.

AB uzmanları, güncel olarak tüm yaş gruplarının ortalama olarak güvenli BPA eşiğini “iki ila üç kat” aştığını tahmin ettiklerini açıkladı.

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