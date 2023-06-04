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Uzmanlar uyardı: Yapay zeka, Covid-19’dan daha ölümcül bir virüs üretebilir

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Alanında uzman çeşitli bilim insanları, yapay zekanın insan ırkını çeşitli yöntemlerle yok edebileceği konusunda açıklama yaptı.
Uzmanlar uyardı: Yapay zeka, Covid-19’dan daha ölümcül bir virüs üretebilir

ABD’deki Yapay Zeka Güvenliği Merkezi Direktörü Dan Hendrycks, yapay zekanın, corona virüsünden çok daha ölümcül olabilecek bir biyolojik silah aracıyla insanlığı yok edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Daily Star’ın haberine göre, Hendrycks, yapay zekanın, kötü niyetli aktörler tarafından doğal salgınlardan daha ölümcül yeni biyolojik silahlar tasarlamak için kullanılabileceğini söyledi.

Toplum için büyük risk oluşturabileceğini söyleyen bilim insanı, yapay zekanın çevrimiçi bir virüs oluşturmak için gerekli araçları bağımsız olarak sipariş edebileceğinden, onu tasarlayabileceğinden ve “insan benzeri duygular” geliştirirken kendisini korumak için dünyaya “ölüm korkusu” salabileceğinden korkmanın da “tamamen mantıklı” olduğunu ekledi.

KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN ELİNDE TEHLİKELİ BİR OYUNCAK

Foreign Policy sitesi de, “Bir virüs tasarlamak için artık geniş bir hükümet laboratuvarı gerekmiyor. Genetik mühendisliğindeki teknolojik devrim sayesinde, bir virüs yaratmak için gereken tüm araçlar o kadar ucuz, basit ve kolayca elde edilebilir hale geldi ki, herhangi bir kötü niyetli bilim insanı veya üniversite çağındaki biyo-hacker bunları kullanabilir ve daha da büyük bir tehdit oluşturabilir.” açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü de biyolojik silahlar hakkında, “Biyolojik ve toksin silahlar, virüs, bakteri veya mantar gibi mikroorganizmalar veya canlı organizmalar tarafından üretilen ve insan, hayvan veya bitkilerde hastalık ve ölüme neden olmak için kasıtlı olarak üretilen ve salınan zehirli maddelerdir.”

“Biyolojik madde içeren bir saldırı, halk sağlığını karmaşıklaştırabilecek bir doğal olayı taklit edebilir.” dedi.

Oxford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi profesörü olan Michael Wooldridge de, yapay zekanın bizi yok etmek için mevcut insan teknolojisini kullanabileceği senaryoları “hayal etmenin kolay” olduğunu söyledi.

Uzmanlar arasında, yapay zekanın insan nüfusunu yok etmek için nükleer silahlara ve iklim değişikliğiyle mücadele teknolojisine erişebileceğine dair korkular da var.

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