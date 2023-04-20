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Uzmanlardan acil çağrı: Kuş gribi tehlikesi büyüyor

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ABD'li araştırmacılar, dünya çapında kuş popülasyonlarını büyük ölçüde azaltan mevcut kuş gribi türünün, önceki salgınlardan tehlikeli bir şekilde farklı olduğunu vurgulayarak acil eylem çağrısında bulundu.
Uzmanlardan acil çağrı: Kuş gribi tehlikesi büyüyor

ABD’deki Maryland Üniversitesi’nden bir ekip tarafından yürütülen yeni bir çalışma, milyonlarca kuşu öldüren kuş gribi hastalığının şu anki türünün, önceki on yıllardan “farklı” olduğunu ve eşi görülmemiş sayıda kuşun öldüğünü ortaya çıkardı.

Çalışmanın ortak yazarı ve Maryland Üniversitesi Çevre Bilimi ve Teknolojisi bölümünde yardımcı doçent olan Jennifer Mullinax, “Bu yüksek patojenik virüs, daha önce hiç görmediğimiz sayıda hayvanı yok ediyor” dedi.

Conservation Biology’de yayınlanan çalışma, ölümcül kuş gribi salgınının Kuzey Amerika’ya gelişini ve ilerleyişini takip ederek, hastalığın son yükselişinin öncekilerle nasıl karşılaştırıldığını görmek için yürütüldü.

2014-2023 ARASI VERİLER İNCELENDİ

Araştırmacılar, ABD ve Kanada’daki yabani kuşlar ve kümes hayvanları arasında kuş gribinin varlığı hakkında bilgi içeren beş farklı veri kaynağının yanı sıra 2014’ten 2023’e kadar bilgi içeren küresel bir veritabanını analiz ettiler.

2015’teki kuş gribi salgınının (H5N8) aksine, 2021’in sonlarında görülen salgın (H5N1), yabani kuşlar için toplu ölümlere neden oldu ve bu da oldukça patojenik virüsün yok edilmesini zorlaştırıyor. Araştırmanın baş yazarı ve Maryland Üniversitesi’nde araştırmacı olan Johanna Harvey, “H5N8’den farklı olarak, bu hastalık yabani kuşları büyük ölçüde etkiliyor” dedi.

Harvey, “Vahşi popülasyonlarda kaç kuşun gerçekten etkilendiğini tahmin etmek zor, ancak yırtıcı kuşlarda, deniz kuşlarında ve kolonyal yuva yapan kuşlarda dramatik hastalık etkileri görüyoruz. Ve şu anda kuş gribine karşı en yüksek kümes hayvanı kaybına sahibiz, yani bu en kötü durum senaryosu.” diye ekledi.

Araştırmacılar, kuş gribinin ABD’de yaklaşık 58 milyon evcil kümes hayvanına bulaştığını ve bu kuşların enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için öldürüldüğünü söyledi.

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