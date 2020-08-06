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V estetiğiyle ameliyatsız yüz germe

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V estetiğiyle ameliyatsız yüz germe
V estetiğiyle ameliyatsız yüz germe

Cildiniz 20'li yaşlarınızda zayıflamaya başlar ve daha sonra 50 yaş civarında çenenizde kemik, yağ ve kas kaybetmeye başlarsınız ve bu yüzünüzdeki değişiklik, çene çizginizin zamanla ortadan kalkmasına neden olur. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, çene bölgesinin yer çekiminden etkilenen en hassas bölgelerden birisi olduğunu belirtti.

Yakın zamana kadar, çene için yapabilecek tek prosedür yüz germe idi. Ama şimdi, çene sarkması tedavisinde non-invaziv uygulamalar da kullanılıyor. Enjeksiyon teknikleri ile çene çizgisi yeniden şekillendirilebiliyor.

DOLGU ENJEKSİYONU

Kırışık tedavisinde kullanılan dolgu enjeksiyonu tekniği çene şekillendirme tedavisinde de kullanılıyor. Özellikle çenedeki hacim eksiklikleri hyalüronik asit ya da kişinin kendi yağ hücreleri enjekte edilerek giderilebiliyor. Dolgu enjeksiyonunun etkisi kullanılan malzemenin türüne göre 2 yıl kadar sürebiliyor. Ameliyatsız bir işlem olduğu için iyileşme sürecine ihtiyaç olmaz. Geri dönüşümlü yani belirli aralıklarla tekrarlanması gereken bir prosedürdür.

Çene küçültme tedavisinde uygulanan bir tekniktir. Botoks enjeksiyonu ile aşırı geniş çene kasları gevşetilerek çenenin V şeklini alması sağlanabilir. Botoks enjeksiyonu kırışık tedavisinde de aynı şekilde kasların gevşemesini sağlayarak etki eder. Bu sayede doğru noktalara enjekte edilerek çene kaslarının da gevşemesini sağlayarak çenenin küçülmesine yardımcı olur. Ameliyatsız bir işlem olan bu prosedürüin etkileri birkaç gün içinde ortaya çıkar.

V çene estetiği, geri dönüşümlü bir işlem olup, enjeksiyonların etkisi geçince ortalama 1 ya da 2 yıl içinde tekrarlanması gereken bir prosedürdür. Cerrahi teknikler ile kıyaslandığında anestezi ve dikiş gerektirmediği için iyileşme sürecine de ihtiyaç olunmaz.

Ancak bu prosedürün doğru bir şekilde planlanarak uygulanması gerekir. Bu nedenle mutlaka alanında uzman cerrahlar tarafından klinik ortamda yapılmalıdır. Eğer çeneniz yüzünüzün geneli ile uyumsuz ise ve size erkeksi bir görünüm veriyorsa bu prosedürden siz de faydalanabilirsiniz. Böylece siz de daha genç ve kadınsı bir görünüme sahip olabilirsiniz.

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