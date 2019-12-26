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Veteriner Dairesi’nden çiçek hastalığı şüphesi ile ilgili açıklama

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Veteriner Dairesi, Dipkarpaz Bölgesi’nde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı şüphesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Veteriner Dairesi’nden çiçek hastalığı şüphesi ile ilgili açıklama

Veteriner Dairesi, konuyla ilgili olarak ivedi şeklide çalışmalara başladı. Koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı, insana bulaşan bir hastalık değildir. Veteriner Dairesi tedbir amaçlı bir dizi kararlar aldı. Alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:

  1. Dipkarpaz köyündeki küçükbaş hayvanların kasaplık kesimlerinin, ikinci bir karara kadar Veteriner Dairesi’nin özel izini ile yapılması,

 

  1.  Kesimlerin, Veteriner Dairesi’nin uygun göreceği mezbaha veya mezbahalarda yapılması,

 

  1. Hastalık şüphesi görülen ağıllardan başlamak üzere, 3 – 5 km’lik alanı kapsayan ağıllarda gerekli dezenfeksiyon uygulanması için çalışma başlatılması,
  2. Şüpheli hayvanlardan kan örnekleri alınıp, ileri tetkik için Türkiye’ye gönderilmesi
  3. Polis Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlere konu ile ilgili bilgi verilmesi

Şüpheli hayvanların test sonuçları çıktıktan sonra eylem planı uygulanacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Veteriner Dairesi Müdürlüğü

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