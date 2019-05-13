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Vücudumuzdaki benler ne anlama gelir cilt kanserine yol açabiliyor!

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Vücudumuzdaki benler ne anlama gelir? Vücudumuzdaki benler nasıl çoğalır? Kanser habercisi olan benler hakkında tüm merak edilenler!
Vücudumuzdaki benler ne anlama gelir cilt kanserine yol açabiliyor!

Meme muayenesini nasıl ki elle yapıyorsak 'ben' muayenesini de elle yapıp kontrol etmeliyiz. Vücudunuzda yer alan farkında bile olmadığınız küçük benlerin cilt kanserinin habercisi olabileceğini biliyor muydunuz?  Benlerin kanserleşmeden önceki erken teşhisi ile ilgili bilgileri Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz'dan öğrendik.  

CİLT KANSERİ TÜRÜNE DÖNEBİLİR 

Benler; kahverengi, pembe, kırmızı, mavi, siyah, ten renginde olabilmekte, şekli ise yuvarlak, yüzeyi düz ve hafif kabarık olarak görülebilmektedir. Benlerin çoğu zararsız olmakla birlikte melanom denilen cilt kanseri türüne de dönebilir.

Nevüsler dikkatle gözlemlenmeli ve herhangi bir renk, şekil ya da boyut farklılığında çok geç olmadan uzman bir hekime başvurulı. Bu muayenede dermatoskopi denen bir yöntemle benlerin görüntüsünü büyüterek inceleniyor ve eğer gerekirse biyopsi de alınabiliyor. Bu sayede melanom denen cilt kanseri erken evrede yakalanarak tedavi edilebiliyor. Böyle bir tehdit algılandığında nevüsün cinsine ve bulunduğu yere göre müdahale yöntemi belirlenir.

PARMAKLARA DİKKAT EDİN! 

Bu benler; Radyokoter, Plexr Lazer, Kriyoterapi ya da cerrahi ile alınabilir. Bunların her biri basit ve bölgesel anestezi ile yapılabilecek işlemlerdir. Radyokoter ya da Plexr Lazer uygulanan bölgede önce kabuklanma olur, daha sonra bu kabuk kendiliğinden düşerek orada pembe bir iz oluşturur. Bu pembe alan zamanla ten rengine geri döner. Yara izinin iyileşmesi alınan nevüsün yani benin derinliğine, büyüklüğüne ve alınan bölgeye göre değişir. Genellikle bu tedaviler tek seansta tamamlanır. Alınan ben (nevüs) duruma göre patolojik incelemeye gönderilir.

Benler mutlaka 6-12 aylık aralıklarla takip edilmelidir. Özellikle el içi, parmak uçları, ayak tabanındaki benler; travmalar nedeniyle malignleşebileceği için daha dikkatli takip edilmeli, gerekirse erken safhada cerrahi işlem ile çıkartılmalıdır.

GÜNEŞİN ETKİSİYLE ÇOĞALIYOR 

Benler yani nevüsler doğuştan vücudumuzda bulunabildiği gibi seneler içinde güneş ışınlarının da etkisiyle çoğalırlar. Güneş koruyucusu kullanmak hem benlerin çoğalmasının, hem de cilt yaşlanmasının önüne geçmek için olmazsa olmazlardandır. Ayrıca güneşin zararlı ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü kullanılmalı ve cildi olabildiğince direkt güneş ışığından korumalısınız.

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