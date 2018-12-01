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WhatsApp Android için nefes aldıracak güncelleme!

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WhatsApp Android için her geçen gün kullanıcılara yeni özellikler sunulmaya devam ediyor. Bugün yaşanılan gelişme ile birlikte, Android kullanıcıları için kullanıma sunulacak olan iki önemli özellik gün yüzüne çıkartıldı.
WhatsApp Android için nefes aldıracak güncelleme!

WhatsApp Android çoklu paylaşımı ön izleme özelliği ile nefes aldıracak!

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan güncelleme ile Android kullanıcılarına yeni bir özellik kullanıma sunulmuştu. Bu özellik ile kullanıcılara aynı mesajı veya medyayı birden fazla kişiye yönlendirmeden önce ön izleme imkanı verilmişti.

Şimdi ise çoklu paylaşım özelliğine içinde bir ön izleme seçeneği getiren WhatsApp, artık YouTube, Twitter ve Facebook gibi üçüncü taraf uygulamalarındaki içerikleri mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşmadan önce, artık ön izleme yapılabilecek.

Söz konusu beta güncellemesi ile birlikte bir yeni özellik ise uygulamadakiGIF’lere geldi. Beta 2.18.366 güncellemesi ile birlikte gelen özellik sayesinde, artık kullanıcılar GIF sekmesinde arama yaptıktan sonra çıkan sonuçları, tam ekran üzerinden rahatlıkla görebilecekler.

whatsapp-android-gif-shiftdelete.jpg

Son olarak ise WhatsAppAndroid kullanıcıları için kullanıma sunulan söz konusu bu özellikler, yakın zaman içerisinde iOS içinde kullanıma sunulacağı da müjdeledi. Şimdilik ön izleme özelliği WhatsApp Android Beta programına kayıtlı olan kullanıcılar için kullanıma sunulmuş durumda. 

Not: Uygulamanın Beta sürümünde bazı çökmeler ve hatalar meydana gelebilir. Bu yüzden kararlı sürümü kullanmak daha sağlıklı olacaktır.

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