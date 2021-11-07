  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

WhatsApp 'E Bu Discord Olmuş' Dedirtecek Yeni Bir Özellik Getirmeye Hazırlanıyor

»
WhatsApp 'E Bu Discord Olmuş' Dedirtecek Yeni Bir Özellik Getirmeye Hazırlanıyor
WhatsApp 'E Bu Discord Olmuş' Dedirtecek Yeni Bir Özellik Getirmeye Hazırlanıyor

Yinelenen bulgulara göre WhatsApp, grup özelliğini genişletmeye hazırlanıyor. Şimdilik ‘Topluluklar’ olarak adlandırabileceğimiz ‘Communities’ özelliğinin platforma Discord’daki gibi kanallara sahip gruplar getirmesi bekleniyor.

WhatsApp, Meta'nın sürekli yenilediği ve kullanışlı özellikler eklediği bir ürünü. Dönüp geriye baktığımızda 2010'ların ortalarına kadar kullandığımız, sadece mesajlaşılabilen WhatsApp'tan eser yok. İşletme hesapları, stickerlar, sesli ve görüntülü arama derken oldukça değişen uygulama, görünüşe göre bir büyük gelişmeyle daha karşı karşıya. 

Daha önce Communities adında bir özellik geleceği iddiaları ortaya çıkmıştı. XDA geliştiricilerinin ilk kez fark ettiği bu özellik, grupların kanal haline geldiği topluluklar kurmaya yarıyordu. Benzer bulgulara şimdi de WABetaInfo ulaştı. 

 

WABetaInfo, WhatsApp’ın Türkçede muhtemelen Topluluklar olarak adlandıracağı özelliğe dair bulgulara ulaştı. Ekim ayında çıkan iddiaları destekleyen bu bulgular, basitçe anlatmak gerekirse çok daha büyük ölçekli sohbet grupları oluşturarak platforma Discord’su bir hava getirecek.

Discord’u kullanmasanız da görüp duymuşsunuzdur; bir gruba dahil olduğunuzda gruba ait farklı başlıklarda kanallar görürsünüz. Aynısı iş için kullanılan Slack’te de vardır. Farklı departmanlar ya da farklı görevler için ayrı kanallar ve daha genel, ortak kanallar bulunabilir. Görünüşe bakılırsa WhatsApp da tam olarak bu özelliği kazanacak. Topluluklar özelliğinin gelmesiyle yöneticilerin yetkileri artarken, bir topluluktaki kanallar şu anki gruplar gibi olacak

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Whatsapp İçin Dört Yeni Özellik Birden Geliyor05 Kasım 2021 Cuma 21:13
  • Uzay aracı asteroitle çarpışmak için yola çıkıyor05 Kasım 2021 Cuma 20:05
  • Facebook Türkiye Yetkilileri: Asılsız Haberleri Ve Dezenformasyonu Kaldırmıyoruz05 Kasım 2021 Cuma 18:53
  • Gökbilimciler: Önceliğimiz dünya dışında yaşam olup olmadığını öğrenmek!05 Kasım 2021 Cuma 10:53
  • Güneş ışığı ve havadan yakıt üretecek sistem geliştirildi04 Kasım 2021 Perşembe 23:11
  • Japonya, güneş enerjisi sayesinde Kenyalı öğrencilerin eğitim hayatını aydınlatıyor04 Kasım 2021 Perşembe 17:48
  • Facebook yüz tanıma sistemini kapatacağını açıkladı04 Kasım 2021 Perşembe 17:00
  • Elektrikli 'uçabilen' feribot geliştirildi04 Kasım 2021 Perşembe 14:30
  • Facebook Yüz Tanıma Sistemini Kapatıyor03 Kasım 2021 Çarşamba 21:04
  • Sosyal Medyada Kara Para Aklama03 Kasım 2021 Çarşamba 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti