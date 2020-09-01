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William Shakespeare büstü yeniden Othello Parkı’nda

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Yaklaşık iki ay önce Othello Parkında bulunan Shakespeare heykeli çalınmıştı, Gazimağusa Belediyesi tarafından tekrar yaptırılan büst yerine takıldı.
William Shakespeare büstü yeniden Othello Parkı’nda

Yaklaşık iki ay önce Othello Parkında bulunan Shakespeare heykeli çalınmıştı, Gazimağusa Belediyesi tarafından tekrar yaptırılan büst yerine takıldı.

Gazimağusa Belediyesi Projeler Sorumlusu Abide Eryaşar BRT’ye bilgi vererek, seçim yasakları nedeniyle büstün açılış yapılamadan yerine monte edildiğini söyledi. Büstün tekrardan çalınmaması adına önlem alındığını ifade eden Eryaşar, büstün insan gücüyle kaldırılmayacak ağırlıkta yapıldığını ve çevreye güvenlik kameralarının takılacağını söyledi.

 Sanatcı Ümit İnatçı da, daha önce  yapılan büst gibi yeni büstün de, kendisi ve  Mehmet İlkerli ile Erdinç İlkerli tarafından yapıldığını söyledi.Yeni büstün daha büyük ve realistik formda yapıldığını ifade eden İnatçı, tekrardan çalınmaması temennisinde bulundu.

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