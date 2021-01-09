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Windows 7’ye Dair Veriler Şaşırttı!

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Bir dönemin efsane işletim sistemi Windows 7, 14 Ocak 2020‘de kullanıcılara veda etmişti. Bir yıl önce Microsoft tarafından resmi olarak kullanımına son verilen işletim sistemi, inanılmaz sayıda insan tarafından halen kullanılmaya devam ediyor.
Windows 7’ye Dair Veriler Şaşırttı!

Her on bilgisayardan birinde Windows 7 kullanılıyor

 

 

Bir tüketici raporuna göre ortaya çıkan sonuçta, birçok güvenlik risklerine rağmen her on kullanıcıdan biri halen Windows 7 kullanıyor. Bu rakamlara göre, Statcounter‘dan alınan veriler neticesinde, şu anda tüm Windows cihazların %18.03‘lük dilimini, Windows 7 işletim sistemi oluşturuyor.

Ortaya çıkan değerlere göre yapılan tahminlerde dünya çapında aktif olarak iki milyardan fazla bilgisayar olduğu düşünülüyor. Eğer bu tahminler doğruysa, 200 milyondan fazla bilgisayar halen eski işletim sistemine sahip.

Milyonlarca kişiyi oluşturan Windows 7 kullanıcılarının, yeni nesil işletim sistemine geçmeme sebepleri de oldukça ilginç. Bu kullanıcıların yüzde 30’u işletim sistemini yükseltmek için para ödemek istemediklerini söylüyor. Yüzde 22’lik oran, Windows 7’nin kullanımının daha kolay olduğunu söylüyor. Yüzde 16’lık kısım ise Windows 10 çalıştırabilecek bir bilgisayarının olmadığını iddia ediyor.

Ancak Windows 7‘nin önemli güvenlik güncellemelerini ve performans iyileştirmelerini almadığını belirtmekte fayda var. Herhangi bir güvenlik zaafiyetinden oluşabilecek sorunun ileri de çok daha büyük maliyetlere yol açması muhtemel. Bu sebeple sistemlerinizi en güncel işletim sistemi ile kullanmanızı ve gerekli güvenlik yazılımlarını yükleyerek, işlemlerinizi güvence altına almanızı tavsiye ediyoruz.

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