Xiaomi 12 geliyor!

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Xiaomi model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çin’in önde gelen teknoloji devi önümüzdeki süreçte yeni amiral gemisi modeliyle karşımıza çıkacak.

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere geçtiğimiz günlerde Xiaomi 12’nin SD 898 ile gelecek olan ilk model olduğu sızdırılmıştı. Yani telefonun yonga seti tarafında Snapdragon 898’den güç alacağını biliyoruz.

En güçlü yonga setinin yanı sıra yüksek RAM ve dahili depolama kapasiteleriyle gelecek olan telefonda 50MP’lik ana kamera bulunacağı iddia edildi. Bu kameraya eşlik edecek olan diğer sensorler ise şimdilik belli değil.

Telefonla ilgili sızdırılan bir diğer bilgi ise Xiaomi 12’de yer alacak olan hızlı şarj desteği. Söylentilere göre Xiaomi 12’de 100W hızlı şarj desteği yer alacak. Bu bilgi biraz ilginç diyebiliriz. Çünkü kısa süre önce Türkiye’de satışa çıkan Mi 11T Pro’da bile 120W hızlı şarj teknolojisi mevcuttu. Dolayısıyla amiral gemisinde yer alan bir modelde neden 120W yerine 100W hızlı şarj teknolojisi kullanıldığı biraz merak uyandırıcı.

CNN