Xinhua Haber Ajansı: ABD, Alibaba Vakfı'nın Küba'ya gönderdiği tıbbi yardımı engelledi

Dünyanın en büyük internetten satış platformlarından Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koronavirüs salgınıyla mücadele eden birçok ülkeye yardım için milyonlarca dolarlık tıbbi malzeme yolladı.

Bunların arasında ABD'ye yollanan bir milyon maske ve 500 bin test kiti de vardı.

Ancak, Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya göre Ma'nın benzer bir yardımı dünyanın dört bir yanına virüsle mücadele için doktorlarını gönderen Küba'ya yapma girişimi, ABD hükümeti tarafından engellendi.

Xinhua, Alibaba'nın tuttuğu bir ABD'li nakliyat şirketinin taşıdığı maske, test kitleri ve sonulunum cihazlarından oluşan yükün, Trump yönetiminin geçen yıl uygulamaya soktuğu ambargolar gerekçe gösterilerek, son dakikada durdurulduğunu belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Washintgon'ın kararını Twitter'dan eleştirdi ve "Küba, Alibaba Vakfı'dan COVID-19 ile mücadele için verilen malzemelerin ABD'nin bu ada ülkesine koyduğu haydutça ambargolar yüzünden gelmemesini kınıyor" dedi.