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Yaban Eşeği Polis Aracına Çarptı: Bir Polis Yaralandı

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Kazada bir polis memuru hafif yaralandı ve Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde müşahede altına alındı. Yaban eşeği ise olay yerinde telef oldu.
Yaban Eşeği Polis Aracına Çarptı: Bir Polis Yaralandı

İskele bölgesinde, görev başındaki polis memurları yaban eşeklerinin neden olduğu bir kazayla karşılaştı. Sipahi köyündeki bir kazaya müdahale etmek üzere seyir halinde olan polis aracı, Erenköy-Karpaz Belediyesi Mezbaha önünde aniden yola fırlayan bir yaban eşeğine çarptı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı ve Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde müşahede altına alındı. Yaban eşeği ise olay yerinde telef oldu.

Bölge halkı, özellikle gece saatlerinde yola çıkan yaban eşeklerinin tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililere önlem çağrısı yaptı. Sürücülerin sık sık benzer kazalar yaşadığı, ancak çoğunun resmi makamlara bildirilmediği ifade edildi. Vatandaşlar, “Artık yeter, bu eşek sorununa çözüm bulunmalı,” diyerek tepkilerini dile getirdi.

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