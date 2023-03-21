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Yaban mersini daha fit ve sağlıklı olmanın sırrı olabilir

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ABD'li araştırmacılar, sportif performansı artırdığı ve vücut yağını yakmaya yardımcı olduğu için yaban mersinini daha sağlıklı ve fit hayatın sırrı olarak açıkladı.
Yaban mersini daha fit ve sağlıklı olmanın sırrı olabilir

California Polytechnic Eyalet Üniversitesi ve Gonzago Üniversitesi Kinesiyoloji ve Spor Yönetimi Bölümü’ndeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, konsantre bir yaban mersini dozunun spor esnasındaki yağ yakım sürecini hızlandırıp hızlandıramayacağını araştırdılar.

Araştırmada her 10 dakikada bir parmaktan kan örneği aldığı 40 dakikalık orta düzeyde bisiklet süren 11 sağlıklı erkek bisikletçi incelemeye alındı. İki hafta boyunca, sporcular günde 25 gr dondurularak kurutulmuş yaban mersini tozu tükettiler ve bu toz 375 gr antosiyanin içeriyordu.

Daha sonra kanlarının alındığı aynı 40 dakikalık döngüyü yaptılar. Testler, yağ oksidasyon oranlarının 20 dakikalık egzersizde yüzde 19,7; 30 dakikada yüzde 43,2 ve 40 dakikada yüzde 31,1 arttığını buldu, bu da gönüllülerin meyveleri yedikten sonra daha fazla yağ yaktığı anlamına geliyor.

Araştırmanın ışığında bilim insanları, her gün 25 gr kurutulmuş yaban mersini yemenin, vücudun egzersiz yaparken daha fazla yağ yakmasını sağladığını belirtti. Yaban mersini, daha zayıf hale getirirken, kasların vücudun ana enerji kaynağı olan glikojen kaynaklarını kurtarmasına da yardımcı olabilir. Bu da meyvenin daha uzun süre egzersiz yapmaya ve hatta daha iyi performans göstermeye yardımcı olabileceği anlamına geliyor.

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