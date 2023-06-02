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Yağ yakımını sağlayan önemli bir protein keşfedildi

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Yapılan bir araştırmada, göbek yağını yakmaya ve şeker hastalığından korunmaya yardımcı olabilecek önemli bir protein tespit edildi.
Yağ yakımını sağlayan önemli bir protein keşfedildi

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, soğuk koşullarda insanları sıcak tutmak için büyük miktarda kalori yakan Uncoupling Protein 1 (UCP1) adı verilen proteinin (kahverengi yağ) nasıl etkinleştirileceğini araştırdı.

İnsanların karın çevresinde depoladıkları ve genellikle obeziteye yol açan “kötü” beyaz yağın aksine, bilim insanları insanların kilo vermesine yardımcı olmak için kahverengi yağdan yararlanma konusunda oldukça umutlu.

Daily Mail’in haberine göre, protein, sadece insanlar üşüdüğünde değil, herhangi bir zamanda aktif olabilirse, istedikleri zaman kilo vermelerine yardımcı olabilir.

KİLO VERMEK İÇİN DOĞAL ÇÖZÜM

Araştırmalar, daha fazla kahverengi yağa sahip olan kişilerin daha zayıf olma eğiliminde olduğunu ve bu nedenle onu aktive etmenin, zayıflama hapı yerine kilo vermeye doğal bir çözüm sağlayabileceğini gösteriyor.

Cambridge Üniversitesi’nden çalışmayı yöneten Profesör Edmund Kunji, “Bu yapı, bilim insanlarının proteini nasıl çalıştıracaklarını ve yağ yakımını nasıl sağlayacaklarını anlamalarını sağlayacak” dedi.

Bu aynı zamanda kandaki glikozu kaldırarak diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Science Advances dergisinde yayınlanan çalışma, East Anglia Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi ve Brüksel Üniversitesi arasındaki uluslararası bir işbirliği ile yapıldı.

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