Yağlı direkten bayrak kapma yarışmasının şampiyonu Tahir Savoğlu

52. Geleneksel İskele Festivali birbirinden renkli ve keyifli bir o kadar da heyecanlı yarışmalara ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda, merhum Hüseyin Aşık (Zumbur) anısına düzenlenecek yağlı direkten bayrak kapma yarışması yine yürekleri ağızlara getirdi. Dr. Fazıl Küçük Parkı /Boğaz’da gerçekleşen yarışmaya İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerinin yanı sıra ambulans da eşlik etti. Her tarafı yağlı olan direkteki bayrağı kapmak için büyük bir mücadele veren ama asla pes etmeyen Tahir Savoğlu yarışmanın kazananı oldu. Her anı büyük bir heyecanla geçen yarışmanın dalma etabının kazanını ise Aytan Tosun oldu.

BAYRAĞI KAPAN İSİM TAHİR SAVOĞLU, KAZANDIĞI PARA ÖDÜLÜNÜ SOS’A BAĞIŞLAMA KARARI ALDI

Tamamen yağlı olan direkten bayrak kapmak için mücadele eden 3kişi hem eğlendi hem de eğlendirdi. İzleyenlere keyifli ama bir o kadar da heyecanlı anlar yaşattı.

Dr. Fazıl Küçük Parkı /Boğaz’da düzenlenen ve çekişmeli geçen yağlı direkten bayrak kapma yarışmasını kazanmayı başaran Tahir Savoğlupara ödülün de sahibi oldu.

Savoğlu, yarışmadan kazandığı para ödülünü SOS Çocuk Köyü’ne bağışlayacağını söyledi. Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması birincisine kupa ve madalyası da merhum Hüseyin Aşık’ın oğlu aynı zamanda İskele Belediyesi Meclis Üyesi Kubilay Aşık ile İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu tarafından varildi. Yarışmayı Meclis Üyesi Zekiye Gece de takip etti.

EN İYİ DALIŞ ÖDÜLÜ AYTAN TOSUN’UN

Yağlı Direk Bayrak Kapma Yarışması içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan dalma yarışması da keyifle izlendi. İzleyenlere de keyifli anlar yaşatan yarışmanın galibi ise Aytan Tosunoldu. Kupa ve madalyası yine İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile İskele Belediyesi Meclis Üyesi Kubilay Aşık tarafından verildi