Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırma Merkezi “Hz. Mevlana ve Medeniyetlerde Vefa” sempozyumuna katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ghadir Golkarian Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle, Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Uluslararası Mevlana Sempozyumu’na katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Konya Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Dil Tarih ve Kültür Yüksek Kurumu ile Atatürk Kültür Merkezi’nin destekleriyle “Hz. Mevlana ve Medeniyetlerde Vefa” temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda, Prof. Dr. Ghadir Golkarian, “İnsan-Toplum İlişkisi ve Medeniyet Bağlamında Vefa” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Mevlâna’nın engin bir okyanus gibi olduğunu ve onun marifet ile bilgelik okyanusunda yüzerek güvenli sahile varmak için gerekli teknikleri bilmek ve öğrenmek gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Golkarian, her yıl sempozyumun farklı temalarla işlendiğini söyledi.

Vefa Konusu Ele Alındı…

Prof. Dr. Golkarian, “Mevlâna sözleri başlı başına hayat, yaşam, mâna, sorumluluk dersidir. Bu nedenle her sene onun çok boyutlu şahsiyetini tanımak için önemli temalar dikkate alınır. Bu yıl vefa konusu, yani, ferdi ve toplumsal sorumluluğa önem vermek, ahde vefa, sadakat gibi değerleri anlamak amacıyla sempozyum planlandı” dedi.

“Mevlana bize konularını açıklarken dinle kelimesiyle mesnevisine başlar. Kuran-ı Kerim’e baktığımızda oku ile başlar” diyen Prof. Dr. Ghadir Golkarian, “Mevlana düşünüp tartıp dinledikten sonra, okuma ve konuşma yeteneğimize sahip olduğumuza inanıyor. Dolayısıyla dinlemek en önemli konulardan biridir. Biz de bugün ve yarın Mevlana hakkında konuşuyorsak sadece sureti kelam değil, cani kelamı konuşacağız. Mevlana’yı tek adıyla tanımak yeterli olmayacaktır. Değişik yönleriyle, boyutlarıyla tanımak gerekir” ifadelerini kullandı.

Türkiye başta olmak üzere KKTC, İran, Bosnahersek, Azerbaycan’dan araştırmacı akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirilen “Hz. Mevlana ve Medeniyetlerde Vefa” sempozyumunda, “Mesnevi’de Vefa Kavramı ve Kullanım Özellikleri”, “Kutadgu Bilig’e göre Türk Hakanlığında Vefa Erdemi” başlıklı sunumlar da gerçekleştirildi.