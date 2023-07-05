Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunları, diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunları, diplomalarını Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin önünde düzenlenen törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 2022-2023 Bahar Dönemi mezunları, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin önüne yer alan amfi tiyatroda düzenlenen törenle diplomalarını alarak kep attı.

14’üncü dönem mezunlarını veren Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin mezuniyet törenine; dekanlar, bölüm başkanları, mezun öğrenciler ve aileleri yoğun katılım gösterdi.

Törenin açılış konuşmasını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç gerçekleştirdi. Mezunlar adına ise fakülte birincisi Halil Çobancık duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından büyük bir coşkuyla keplerini atan mezunlar daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde düzenledikleri serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, yıl boyu ürettikleri eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Sanatınız, toplumun umutlarını, mücadelelerini ve özlemlerini yansıtan bir ayna görevi görsün.”

Konuşmasına, Jacques Derrida ve Friedrich Nietzsche’nin sözlerine atıfta bulunarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Yapıbozum alanındaki çığır açan çalışmalarıyla tanınan bir filozof olan Jacques Derrida, anlamın durağan veya istikrarlı olmadığını, daha çok yorum ve bağlam tarafından şekillendirildiğini öne sürmektedir. Bu bakış açısı güzel sanatlar için de geçerlidir” ifadelerini kullandı.

“Her sanat eseri, farklı yorumları ve öznel deneyimleri davet eden çok katmanlı bir dokumadır” diyen Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Sanatçıların yaratıcı ifadeleri geleneklere meydan okuma, yerleşik normları sorgulama ve izleyicileri son derece kişisel ve düşündürücü bir şekilde sanatla ilgilenmeye davet etme gücüne sahiptir” dedi.

Sanatçıların; duyguları harekete geçirme ve insan ruhunun derinliklerine dokunma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Sanatınız, toplumun umutlarını, mücadelelerini ve özlemlerini yansıtan bir ayna görevi görsün” dedi.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Sanatın size bahşettiği özgürlüğü kucaklayın, sesinizin benzersizliğini kutlayın ve yaratıcılığınızın değişimi kışkırtmasına, ilham vermesine ve ateşlemesine izin verin” ifadelerini kullandı.

Prof. Erdal Aygenç: “Özgür ve aydınlık bir yaşam için yaratıcılığınızı sürekli kılın!”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ise konuşmasına, “Çok uzun sürecek bir maratonun, sanat ve tasarım maratonun dört yıllık mesafesini başarı ile koştunuz ve diplomalarınızı almaya hak kazandınız. Unutmayın, koşu devam edecek” sözleri ile başladı.

“Sanat eğitimi, öğrencilerin yaratıcı güçlerini ortaya koyabilecekleri ortamları hazırlayan; yaparak ve yaşayarak deneyim kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Öğrencilere kendilerini ifade etme olanaklarını bulabilecekleri uygun programlar hazırlamak, onları bilinçli algılamaya yönelterek gözleme dayanan bir düşünme alışkanlığı, soyut düşünebilme, soyutlayabilme, yani nesnenin hem kendi içindeki, hem de çevresiyle olan ilişkilerini düşünsel planda düzenleyebilme yeterliliğini kazandırmak sanat eğitiminin amaçlarındandır” ifadelerini kullanan Prof. Erdal Aygenç, “Yani, sanat eğitimi yaratıcılık eğitimidir” dedi.

Prof. Erdal Aygenç, mezunlara seslenerek “Özgür ve aydınlık bir yaşam için yaratıcılığınızı sürekli kılın; sanatın her türünden gelecek kokunun, esintinin, ışıltının sizleri sarmalamasına, benliğinize sinmesine bundan sonra da izin verin. Ne mutlu bizlere ki; sanata bulanmış, sanatsal üretimin sihirli keyfini tatmış ve bunu devam ettireceklerine inandığımız pırıl pırıl arkadaşlarımız ile sanat sürecinin bir aşamasını başarıyla tamamladık. Tüm arkadaşlarım adına bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum” dedi.

Halil Çobancık: “Fakültemize, hocalarımıza ve arkadaşlarımıza veda etsek de biliyoruz ki, bu hepimiz için yeni bir başlangıç.”

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan fakülte birincisi Halil Çobanık, “Dört yıl önce başladığımız bu yolda; hem keyifli hem zorlu dolu dolu yaşadığımız bir üniversite hayatının sonuna gelmiş bulunuyoruz” sözleri ile heyecanını paylaştı.

“Fakültemize, hocalarımıza ve arkadaşlarımıza veda etsek de biliyoruz ki, bu hepimiz için yeni bir başlangıç” ifadelerini kullanan Halil Çobanık, eğitim hayatları boyunca desteklerini ve sevgililerini onlardan esirgemeyen hocalarına ve ailelere tüm mezunlar adına teşekkür etti.