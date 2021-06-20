  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Tarafından Düzenlenen 1.Uluslararası Sinema Sempozyumu Tamamlandı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Tarafından Düzenlenen 1.Uluslararası Sinema Sempozyumu Tamamlandı
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Tarafından Düzenlenen 1.Uluslararası Sinema Sempozyumu Tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Tarafından Düzenlenen 1.Uluslararası Sinema Sempozyumu Tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi (ILAM) iş birliği ile “Kültür, Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür” başlığıyla düzenlenen 1.Uluslararası Sinema Sempozyumu üç günlük yoğun bir programla 14 oturum ve 42 bildiri ile tamamlandı. Sempozyum kapsamında, 51 fotoğraftan oluşan çevrimiçi fotoğraf sergiside düzenlendi.

1.Uluslararası Sinema Sempozyumu büyük ilgi gördü

1. Uluslararası Sinema Sempozyumu’nun birinci gününde 4 oturumda, sinemanın ekonomik ve kültürel yapısı, yeşilçam sinemasını yeniden anlamak, sinema-mekan ilişkisi, sinemada ses tasarımı ana başlıklarında toplam 11 bildirinin sunuldu. İkinci gününde ise “Gelecek Tasarımcısı Sinema” ana başlığı altında Prof. Dr. Elif Asude Tunca’nın moderatörlüğünde başlangıç yapıldı. Etik değerler, gelecek zaman tasarımcısı bilim kurgu sinemasıkonularının işlendiği oturum ardından Prof. Dr. Serdar Öztürk “Türk Tarihinde Kahvehane Mekânı Örneğinde Alternatif Bir Kamusal Alan: Duygulanımsal Kamusal Alan” başlıklı sunumuyla yoğun ilgi gördü. Günün devamında gerçekleşen 4 oturumunda ise toplumsal bellek ve sinema, korku sinemasında yaratılan kültür, sinemada kadına bakış konu başlıkları ile ilgili 15 bildiri sunuldu.

14 oturumda 42 bildiri sunuldu

1.Uluslararası Sinema Sempozyumu farklı disiplinlerden birçok konuyu merkezine sinemayı alarak tartışıldı. Günün ilk oturumu Doç. Dr. Ahmet Güneyli moderatörlüğünde “Kültürlerarası iletişim ve dil eğitimi” konu başlığı ile yoğun ilgi gördü. Sinemada kültür ve toplum, kültür ve ideoloji, sanatlar arası etkileşim başlıklarıyla sinemanın diğer disiplinlerle olan ilişkisi irdelenerek, sinemanın nasıl bir köprü görevi gördüğüne vurgu yapıldı.

Son oturumda ise Türk dizilerinin ülke dışında yarattığı etki ve kültürlerarası iletişime sağladığı katkı tartışıldı. Konuyla ilgili 6 oturumda 16 bildiri sunularak sempozyum tamamlandı. Böylece sempozyum boyunca 14 oturumda 42 bildiri sunulmuş oldu.

Dijital fotoğraf sergisine 5 ülkeden 43 fotoğraf sanatçısı katıldı

1.Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında 5 ülkeden 23 katılımcıya ait 51 fotoğraftan oluşan çevrimiçi fotoğraf sergisinin galası da gerçekleştirildi. Sergide Türk dünyası ülkelerinin kültür, göç, insan, yaşayış ve aile kavramlarını içeren fotoğraflar sergilendi.

Doç. Dr. Fevzi Kasap: “Sanatçı ve akademisyenler, sempozyumun gelecek yıl da düzenlenmesi için bizleri cesaretlendirdiler.”

1.Uluslararası Sinema Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, akademi dünyasında merkezine sinemayı alan sempozyum sayısının çok az olduğunu söyleyerek düzenledikleri 1.Uluslararası Sinema Sempozyumu ile bu boşluğu doldurmayı amaçladıklarını ifade etti. Sempozyumun sanatçı ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Doç. Dr. Kasap, “Sanatçı ve akademisyenler, sempozyumun gelecek yıl da düzenlenmesi için bizleri cesaretlendirdiler. Bazı üniversiteler de önümüzdeki yıl ikincisi düzenlenecek sempozyuma ev sahipliği yapmak istediklerini ilettiler” değerlendirmesini yaptı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzel Sanatlar Şubat Sergisi YDÜ'de 20 Haziran'a kadar gezilebiilir08 Haziran 2021 Salı 18:22
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde yaz dönemi 21 Haziran’da yüz yüze başlıyor.07 Haziran 2021 Pazartesi 15:26
  • Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı06 Haziran 2021 Pazar 12:19
  • Güzel Sanatlar Şubat Sergisi YDÜ'de açılıyor03 Haziran 2021 Perşembe 11:40
  • Tütüne Hayır De!31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:59
  • Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Listesine Damga Vurdu31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:25
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı 2021 Sertifika Programlarına Kayıtlar Devam Ediyor20 Mayıs 2021 Perşembe 14:35
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı 2021 Sertifika Programlarına Kayıtlar Devam Ediyor20 Mayıs 2021 Perşembe 14:34
  • Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri Geçmiş ve Gelecek Arasında Sarsılmaz Bir Köprü Kuruyor18 Mayıs 2021 Salı 15:08
  • YDÜ'nün 12 Haziran'da yapacağı KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvurular devam ediyor.17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti