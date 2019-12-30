  • BIST 114.754
  • Altın 289,356
  • Dolar 5,9373
  • Euro 6,6508
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Kıbrıs Türk edebiyatinda öykü ve romanin gelişimini değerlendirdi

» »
Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Kıbrıs Türk edebiyatinda öykü ve romanin gelişimini değerlendirdi
Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Kıbrıs Türk edebiyatinda öykü ve romanin gelişimini değerlendirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, “Tarihsel Süreç İçerisinde Kıbrıs Türk Edebiyatında Öykü ve Romanın Durumu ve Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme” isimli makale yazarak, Kıbrıs Türk edebiyatında romanın nicel ve nitel özelliklerini anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Öğretim Üyeleri  Doç. Dr.  Yeniasır ile Doç. Dr. Gökbulut’un hazırladığı makale, Elazığ’da düzenli olarak yayınlanan kültür sanat dergisi “Bizim Külliye”de yayınlandı. 

Kıbrıs Türk edebiyatında, roman ve öykü türlerinin geçmişe oranla epeyce yol aldığı ifade edilen söz konusu çalışmada, millî romanların yanında barış, kardeşlik gibi evrensel temaların işlendiği romanların görüldüğü, gerçekçi, toplumcu gerçekçi, postmodern, fantastik, polisiye gibi romanlar yazıldığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Romanı ve Öyküsünün Geliştirilmesi için Önlemler Gerekiyor…

Kıbrıs Türk edebiyatında romanın nicel olarak da özellikle 2000’li yıllardan sonra roman sayısında belirgin bir artışın olduğu görüldüğü ifade edilen çalışmada, Roman yazarları arasında ilk akla gelen isimlerin Hikmet Afif Mapolar, Özker Yaşın, İsmail Bozkurt, Bekir Kara, Özden Selenge ve Serpil Yalçın olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Türk romanının nitel olarak belirli eksiklikleri barındırdığına yer verilen çalışmada, Kıbrıs Türk romanının bugüne kadar edebiyat bilimi açısından yeterince ele alınmadığı, roman üzerine yeterli çalışmanın yapılmamış olması nedeniyle Kıbrıs Türk edebiyatında büyük bir boşluk meydana geldiği ifade edildi. Eski basım romanların topluma yeniden kazandırılması yönünde daha çok çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapılarak, bu çalışmaların Kıbrıs Türk roman geleneğinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağı anlatıldı. Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türk insanının aynası olacak roman ve öykünün gelişmesi için koruyucu, destekleyici ve özendirici önlemlere ihtiyaç bulunduğuna değinilen çalışmada,  öykü üzerine yapılan çalışmaların hemen hemen yok denecek kadar az olduğundan söz edildi. Yürütülen çalışmaya ilişkin şunlar kaydedildi: “Kıbrıs’a özgülük, öykü türünde oldukça belirgindir. Çünkü öykücüler hep Kıbrıs olgusuna bağlı kalmışlardır; günlük yaşamı, sade insanları edebiyata almışlardır. Kıbrıs Türk edebiyatının özellikle öykü ve roman sanatları bakımından oluşumu-gelişimi incelediğinde, olumlu bir yolda olduğu gözlemlenebilir. Bu sanat alanlarında eserler veren yazarlar diliyle, üslubuyla ve ruhuyla ulusal bir Kıbrıs Türk edebiyatı yaratmaya, geliştirmeye ve yaşatmaya çalıştılar.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yaptı26 Aralık 2019 Perşembe 15:53
  • YDÜ ile Girne Üniversitesi araştırmacıları balon balığı toksininin anti kanser ve analjezik özelliklerini araştıracak25 Aralık 2019 Çarşamba 16:24
  • Taçoy Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak24 Aralık 2019 Salı 17:57
  • “Outstanding Pearson Learner Awards” ödül töreninde Yakın Doğu Koleji öğrencileri iki Dünya, iki de Avrupa birinciliği ödülü alarak fark yarattı24 Aralık 2019 Salı 17:41
  • Amcaoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yaptı24 Aralık 2019 Salı 15:01
  • “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” temalı karma sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından açıldı23 Aralık 2019 Pazartesi 17:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi Sydney Macquarie Üniversitesi’nde “Uluslararası Entelektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi Konferansı”nda Temsil Edildi…22 Aralık 2019 Pazar 18:43
  • “Cinnet Mevsimi”  Belgeseli Yakın Doğu Kolejinde İlgiyle İzlendi…22 Aralık 2019 Pazar 18:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Titreşimleri Aralık ayı etkinliği: “Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Klasik Müzik Konseri”21 Aralık 2019 Cumartesi 13:59
  • Yakın Doğu Üniversitesi Avrasya Araştırma Merkezi “Hz. Mevlana ve Medeniyetlerde Vefa” sempozyumuna katıldı21 Aralık 2019 Cumartesi 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti