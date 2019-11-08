Yakın Doğu Üniversitesi’nde bilimsel makale yazımının püf noktaları anlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) tarafından “Uzmanıyla Tartışalım: Makale Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” sempozyumu düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen kurs kapsamında, katılımcılara “Makale yazımı ip uçları ve trendler, Eğitim Bilim’inde Seri Üretim mi, Etik Üretim mi?, Red mi Kabul mü?” gibi başlıklarla makale yazımı hakkında gerekli önemli bilgiler aktarıldı. Sempozyum kapsamında düzenlenen “yuvarlak masa toplantısı” bölümünde ise katılımcılar ve eğitimciler arasında interaktif söyleşi gerçekleştirildi.

Öğretim elemanları, yüksek lisans ile doktora öğrencilerinin katılımcı olarak yer aldığı sempozyumda, DESAM Kurusu üyeleri Prof. Dr. Seda Vatansever ve Prof. Dr. Murat Sayan, Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadi Al-Turjman ile Eğitim Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu eğitici olarak yer aldı. Kurs sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sempozyumuna olan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel yayınları ile bilimin gelişmesine ve Dünya genelinde daha da iyi tanınmasına devam edileceğini belirtti.