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Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Kampüsü’nde kreş eğitimi 0-2 yaş grubunu içerecek şekilde genişletildi

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Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Kampüsü’nde kreş eğitimi 0-2 yaş grubunu içerecek şekilde genişletildi
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Kampüsü’nde kreş eğitimi 0-2 yaş grubunu içerecek şekilde genişletildi

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinden kreşten koleje her seviyede öğrencisini nitelikli eğitim olanağı ile buluşturan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, kampüsünü büyütmeye devam ediyor. Yeni okul binasını tamamlayan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, güçlendirdiği fiziki eğitim koşulları ile birlikte kreş hizmetini de 0-2 yaş grubunu içerecek şekilde genişletti.

Cambridge Uluslararası Programı uyguladığı “İngilizce Program” ile öğrencilerine İngiliz eğitim müfredatı ile eğitim olanağı da sunan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, kreş eğitimine 0-2 yaş grubunu da dahil ederek bölgenin nitelikli eğitim ihtiyacını  her kademede karşılamaya devam ediyor.

yakin-dogu-okul-oncesi-(1).jpgDepreme karşı güvenli, sosyal ve akademik becerileri geliştiren nitelikli kampüs ortamı…

Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirecek şekilde düzenlenen Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamında eğitim veriliyor. Yabancı dil eğitimine temelden başlanan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde, Cambridge University Press iş birliği ile “çift dilli”eğitim yürütülüyor. Nitelikli dil eğitimi ve akademik birikimin yanında spor salonları, sanat atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ile öğrenciler; nitelikli vakit geçirirken, bireysel veya grup olarak katıldıkları etkinliklerle de sosyalleşiyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi idaresi ve sekreterliği ile 0548 838 65 11 numaralı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Ertan Aligüllü: “Özellikle çalışan ebeveynler için önemli bir ihtiyacı karşılayan kreş eğitimi, çocukların kendi yaş grupları ile sosyalleşerek güçlü bir akademik temel edinmeleri açısından da son derece önemli.”

Özellikle ebeveynleri çalışan öğrenciler için önemli bir ihtiyacı karşılayan kreş eğitiminin, çocukların kendi yaş grupları ile sosyalleşerek güçlü bir akademik temel edinmeleri açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, “Yeniboğaziçi Kampüsümüzde kreş eğitimini 0-2 yaş grubunu kapsayacak şekilde genişleterek çocuklarımızın, gelecek eğitimlerine güçlü bir temelle başlamalarını sağlamayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Girne, Lefkoşa ve Yeniboğaziçi kampüsleri ile Yakın Doğu Kolejlerinin yeni eğitim dönemine hazır olduğunu söyleyen Aligüllü, “Üç kampüsümüzde de İngilizce Program olanağı ile kreşten koleje kadar her kademede kayıtlarımız devam ediyor” hatırlatmasını yaptı. 

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