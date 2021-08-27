Yanığa Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Yanık, ciddi bir durum olmakla birlikte hemen hemen herkesin başına gelen bir olaydır. Evinizin mutfağı yanık tehlikeleri ile doluyken bazen bir kafede üzerinize dökülen sıcak bir çay ya da tatil beldesinde güneşten kaynaklanan yanıklardan dolayı vücudunuz hasar görebilir. Isı, buhar, sürtünme veya donma her ne sebeple yanık meydana gelirse gelsin acı vericidir. Yanık dereceleri nelerdir? Birinci, ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar olarak sınıflandırılır. Birinci ve ikinci derecede meydana gelen hafif yanıklar için evde uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler vardır fakat üçüncü ve dördüncü derece yanıklar için tıbbi müdahale mutlak bir ihtiyaçtır. Peki, yanığa ne iyi gelir? Yanığa ne sürülür?

Yanıklar başta ısı olmak üzere, kimyasal maddeler ve radyasyon nedeniyle ciltte ve vücudun derin dokularında ortaya çıkabilen dokudaki hasarlardır. Gün içinde aniden başımıza gelebilecek olan bu ani kazaların sonu da katlanılmaz boyuttadır. Zaman zaman deride geri dönüşü olmayan hasarlar bırakan yanıklar, estetik kayıplara da neden olmaktadır. Cilt hücrelerinin ölümü olan bu durum hafif boyutlarda olduğunda evde tedavisi mümkünken bazı yanıkların vücudun derin dokusuna ulaşması ihtimalinden dolayı mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Yanık yarasına ne iyi gelir?

YANIK DERECELERİ NELERDİR?

Yanık tedavisinde en önemli nokta yanığın vücudunuza ne derece etki ettiğidir. İnsan vücuduna inanılmaz bir şekilde zarar veren yaralanma çeşitlerinin başında gelmekte olan yanıklar, son derece ciddi alev yanıkları veya elektrik çarpması gibi dokuların derinlerinin de etkilendiği riskli durumlardır. Yanık dereceleri ise yanığın ciddiyetini belirlemektedir. İşte yanık derecelerine ilişkin detaylar:

Birinci derece yanıklar yalnızca derinin dış yüzeyini etkiler. Ciltte kızarıklık, hafif ağrı ya da şişme gibi belirtilerle karakterize edilir.

İkinci derece yanıklar ikinci deri tabakasını etkilemekle birlikte deride şişme, kızarma, beyaz ya da lekeli bir cilt görünümüne yol açabilir. Bu tip yanıklarda acı hissi de yoğun yaşanmaktadır. Bazen deride yara izlerine neden olabilir.

Üçüncü derece yanıklar, cildin altındaki yağ tabakasına ulaşması sonucu ortaya çıkar. Sinirlerin yok olmasına, dolayısıyla da uyuşma ve hissizliğe yol açar. Bu tip yanıkların acısına dayanmak çok zordur ve acilen bir sağlık kuruluşuna ulaşmanız gerekir.

Dördüncü derece yanıklar yanığın son derece mühim olduğu yanık tipidir. Çünkü bu yanıklar yalnızca deriye değil eklem ve kemiklere ulaşmaktadır. 3. Derece yanıklarda olduğu gibi 4. Derece yanıkların tedavisi için tıbbi müdahale alınması şarttır.

YANIĞA NE İYİ GELİR?

Kimse yanıklarla baş etmek durumunda kalmak istemez. Bazen yanıklar deride korkunç boyutlara ulaşabilir. Yanık meydana geldiğinde doğru bir ilk müdahale cildinizin sağlığı açısından çok önemlidir. Bu noktada, yapılması gerekenler ise ilk olarak ılık ve serin bir suya yanık bölgeyi tutmaktır. Böylelikle bölgeye yanık kremi, antibiyotik sürmek için zemin hazırlamış olursunuz. Yanık bölgeye su tutmak acı hissinizi azaltacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yanıklarda ise yapılacak ilk müdahale acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmaktır. Bu tip ciddi yanıklara asla buz, diş macunu ve yağ gibi ürünler sürülmemelidir. Birinci ve ikinci derece yanık tedavisi için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunmaktadır. Evde uygulayabileceğiniz bu yöntemler yanıktan dolayı meydana gelen acı hissini sonlandırmanın yanı sıra derinizin eski görünümünü almasına olanak sağlar. İşte yanığa ne iyi gelir? Sorusunun yanıtları:

Kantaron yağı güneş yanıkları başta olmak üzere deride meydana gelen hafif yanıklara uygulanabilir. Sarı kantaron yağı acıyı azaltmasına ek olarak yanığın ciltte iz bırakmasını engeller.

Cilt üzerinde birçok problemin tedavisinde kullanılan aloe vera jelinin yanık tedavisine olan olumlu etkileri de bulunmaktadır. Antiinflamatuar olan aloe vera jeli bakteri ve mikropların çoğalmasını engeller ve derinin iltihaplanma problemini ortadan kaldırır. Doğal aloe vera jelini yanık bölgeye sürerek hafif yanıklarınızı evde bu şekilde tedavi etmeniz mümkün.

Yanık bölgeye bal sürerek yanığın iyileşmesine katkıda bulunabilir ve yaraların iyileşme hızını arttırabilirsiniz.

Patates suyunu yanık bölgeye uygulamakta iyi gelen yöntemlerden biridir.

Sallama çay poşetlerini yanığa uygulayarak rahatlama sağlayabilirsiniz.

YANIĞA NE SÜRÜLÜR?

Yanıklar için evinizde merhem ve kremler bulundurmanız acil durumlarda imdadınıza yetişecektir. Evde yanık problemi çoğu zaman kaçınılmaz olduğundan acı hissini hızlı bir şekilde sonlandırmanıza yardımcı olan antibiyotikli merhem ve kremler yanık bölgeye sürülerek kısa sürede rahatlama sağlanabilir. Bu kremler ayrıca enfeksiyon oluşumunu da yok etmeye yardımcı olmaktadır. Yanık cilt tedavisi için özel olarak tasarlanmış kremleri sürdükten sonra temiz bir gazlı bezle ilgili bölgeyi örtün. Bunların yanı sıra, yanığın üzerine hakiki zeytinyağı ve yumurta akından hazırlamış olduğunuz karşımı sürebilirsiniz. İşlemin ardından biraz bekletin ve soğuk su ile bölgeyi durulayın. Yanık tedavisinde uygulanabilen doğal bir tedavi olan hindistan cevizi yağını da yanık bölgeye sürebilirsiniz.

SU TOPLAYAN YANIĞA NE SÜRÜLÜR?

İkinci derece yanıklarda meydana gelen su toplaması yanığın ardından kısa bir süre sonra balon gibi şişliklerin meydana gelmesi durumudur. Özellikle el üzerinde yanık sonrası su toplaması nedeniyle günlük işlerinizi yapmakta zorlanabilirsiniz. Su toplayan yanıklar için uygulamanız gereken yöntem ilk olarak soğuk suya tutmaktır. Ardından yanık kremi uygulamak ve ince bir bez ya da gazlı steril bir bezle üzerini örtmektir. Böylelikle enfeksiyon riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

YANIK ACISINA NE İYİ GELİR?

Yanığın neden olduğu en büyük sorunlardan biri de inanılmaz can yakıcı olmasıdır. Yanık meydana geldiğinde aklınıza ilk gelecek olan acıyı bir an önce durdurmanın yollarıdır. İşte birinci ve ikinci derece yanıklarınız için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler:

Yanığı buzlu olmayan soğuk suya tutabilirsiniz.

Yanığın üzerine hijyenik ıslak bir bez ya da serin bir kompres uygulayarak acı hissini azaltabilirsiniz.

Yanık bölgenin güneş ışığı almasından kaçının aksi takdirde acınız artar.

Yanık sonrası cildinizde su topladığında kabarcıklara asla müdahale etmemeye özen gösterin.

Hafif yanıklar için ibuprofen veya naproksen etken maddelerini içermekte olan ağrı kesicilerden yararlanabilirsiniz. Ancak başka bir ilaç kullanıyorsanız etkileşeme geçme ihtimalinden dolayı doktorunuzla görüşmeli ve asla doz aşımında bulunmamalısınız.

YANIK YARASINA NE İYİ GELİR?

Yanık yaraları yanığın derecesine göre şiddetli ya da hafif bir hal alır. Yanık sonrası meydana gelen su toplaması, kızarma, şişme ve morarma gibi cilt görünümleri doğru tedaviler ile ortadan kalkmaktadır. Yanık yaralarınıza zeytinyağı ve limon karışımını uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda limonu tek başına uygulayarak yara izinin bıraktığı renk farklılığını ortadan kaldırabilirsiniz. Soğuk sirke ile ıslatmış olduğunuz temiz bir bezi kompres yaparak cildinizin daha kolay iyileşmesini sağlayabilirsiniz.