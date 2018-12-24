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Yapay zeka internet sitelerinin güvenlik duvarını aşabiliyor

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Yapay zekanın, internet sitelerinde kullanıcının kimliğini tespit etmeye yarayan güvenlik duvarını (CAPTCHA) aşabildiği görüldü.
Yapay zeka internet sitelerinin güvenlik duvarını aşabiliyor

Yapay zekanın, internet sitelerinde kullanıcının kimliğini tespit etmeye yarayan güvenlik duvarını (CAPTCHA) aşabildiği görüldü.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'de Kuzeybatı, Pekin ve Lancaster üniversitelerinde görevli araştırmacılar, sanal ortamda internet sitelerinin, kullanıcının insan mı yoksa robot uygulama mı olduğunu ayırt etmek için uyguladığı, görüntüsü bozulmuş rakam, harf ve karakterin doğru şekilde girilmesi testi olarak bilinen CAPTCHA'yı geçebilen bir yapay zeka programı geliştirdi. 

Derin öğrenme teknikleriyle geliştirilen bir algoritma kullanan yapay zeka programı, Google, Wikipedia, Microsoft, Baidu, Alibaba ve Tencent tarafından kullanılan 50 popüler internet sitesinde test edildi. 

Yapay zeka, çoğu testi yüzde 50'nin üzerinde başarıyla saniyenin 20'de biri hızda tamamladı.

Araştırmacılardan Fang Dingyi, "Araştırma, yapay zeka kullanan birinin CAPTCHA sistemlerine kolayca saldırabileceğini, bu da birçok internet sitesinin öncü savunma mekanizmalarının artık güvenilir olmadığını gösteriyor." dedi.

Çalışmanın ayrıntıları, Toronto'da Bilgisayar ve İletişim Güvenliği üzerine yapılan konferansta yayımlandı. 

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