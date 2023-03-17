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Yapay zeka ürünü eserlerde telif hakkı sorunu… İnsan eli değmesi gerek

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ABD Hükümeti, yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntülerin telif hakkına sahip olması için insan eli değmesi gerektiğini açıkladı.
Yapay zeka ürünü eserlerde telif hakkı sorunu… İnsan eli değmesi gerek

Yapay zekâ (AI), girdiği alanlara yenilikler getirse ve pek çokları için hayran olunası bir teknoloji olsa da bir yandan da tartışmaların merkezinde yer alıyor. Son zamanlarda da sanat alanında ortaya çıkan eserlerin telif hakkıyla ilgili tartışmalar dikkat çekiyor.

Daha önce ABD Telif Hakkı Ofisi (USCO) Stable Diffusion, DALL-E veya Midjourney gibi sistemlerde metinle oluşturulan sanatın telif hakkına tabi olmayacağına hükmetmişti. Bunun nedeni de sanat eserini oluşturmak için kullanılan istemin, bir sanatçının eserini oluştururken aldığı sipariş ya da kendiliğinden yapılmasıyla eş değer olamayacağıydı.

Yani USCO, telif hakkının yalnızca insan yaratıcılığının ürünü olan materyali koruyabileceğini belirtiyor.

Telif hakkı ofisi; sunulan görüntünün, gerçekten bir insandan mı olduğunu anlamak için her durumu ayrı ayrı ele alacağını belirtiyor. Bir kişinin aklından çıktığı kabul edilirse, daha fazla inceleme yapılmasının da mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.

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