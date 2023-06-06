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Yapay zekânın “babası” Geoffrey Hinton’dan robot asker uyarısı

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Yakın zamanda yapay zekânın tehlikelerini özgürce tartışabilmek için Google'daki görevinden ayrılan Geoffrey Hinton, "korkutucu" robot askerlerin savaş tehdidini artıracağı konusunda uyardı.
Yapay zekânın “babası” Geoffrey Hinton’dan robot asker uyarısı

Teknolojinin hızlı ilerlemesindeki rolünden dolayı “pişman olduğunu” söyleyen ve “yapay zekânın babası” olarak görülen Geoffrey Hinton, yapay sinir ağları üzerine yaptığı çalışmalarla sektörde devrim yaratmıştı.

Ancak, şimdi Hinton, teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesinin “Terminatör tarzı ölüm makinesi robot” olasılığını da beraberinde getirdiği konusunda uyarıyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın “robot askerler yapmayı seveceğini” iddia eden Hinton, gerçek insan birliklerini kaybetme tehlikesi olmayan droidlerin daha küçük ulusların güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Geoffrey Hinton…

İLERLEMESİ DURDURULAMAZ

The New York Times Daily podcast’inde konuşan 72 yaşındaki teknoloji gurusu, “ABD Savunma Bakanlığı robot askerler yapmak istiyor. Bu robot askerler oldukça korkutucu olacak.”

“Kaç denizcinin öleceği konusunda endişelenmek yerine robot askerler gönderdiklerinde politikacıları finanse eden insanlar ‘harika, bu pahalı silahları kullanacaksınız’ diyecekler.”

“Bu süper zeki ajanlardan birine bir hedef verirseniz, aşağı yukarı herhangi bir amaç için iyi bir alt hedefin daha fazla güç elde etmek olduğunu çok çabuk anlayacaktır.”

“Kontrolü ele almayı seviyoruz ve bu çok mantıklı bir hedef. Kontrol sizdeyse daha fazlasını yapabilirsiniz. Ancak bu şeyler de aynı nedenle kontrolü ele geçirmek isteyecek, sadece daha fazlasını yapabilmek için. Onu daha verimli hale getiren ise kötü aktörler olacak.” açıklamasında bulundu.

Korkutucu sözleriyle panik yaratan Hinton, insanlığın yapay zekâ teknolojisinin ilerleyişini durdurma şansının çok az olduğunu gördüğünü de ekledi.

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